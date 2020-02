Litvániában búcsúzik a BL-től a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, 14. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a litván Neptunas Klaipeda vendégeként lép pályára kedden 20 órakor.

A Falco kellemetlen vereséggel hangolt a BL-csatára, szombaton ugyanis az újonc Oroszlány vendégeként maradt alul – úgy, hogy a találkozó nagy részében a szerényebb erőt képviselő, esélytelenebb házigazda diktálta a tempót (igaz Reddic és Váradi csak perceket játszott). Ebből a pofonból kellene talpra állni Litvániában. Igaz, a Klaipeda elleni találkozónak különösebb tétje nincs, ugyanis egyik csapat sem juthat már tovább a csoportból. A Falco (6 győzelem/7 vereség) az ötödik, a Neptunas Klaipeda (5/8) pedig a hetedik a nyolccsapatos D csoport tabelláján. December elején egyébként a Falco Szombathelyen biztosan verte litván riválisát (97-73).

Figyelemre méltó, hogy a Klaipeda öt győzelméből négyet hazai pályán gyűjtött be. A tavalyi bronzérmes Neptunas hullámzó szezont fut hazája bajnokságában, 11 győzelemmel kilenc vereséggel ötödik a tízcsapatos rangsorban.

– Az OSE ellen elkövettük az első nagy hibánkat a hazai bajnokságban, olyan vereséget szenvedtünk el, amelyet nem lett volna szabad – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Nem érdemeltünk győzelmet Oroszlányban, nem azt játszottuk, amit tudunk, nem a saját ritmusunkban kosárlabdáztunk, támadásban és védekezésben is messze elmaradtunk az elvárt szinttől – és talán fejben sem voltunk rendben. Nem vagyunk boldogok, de a vereség megtörtént, menni kell tovább – és tanulnunk kell az elkövetett hibáinkból. Egyébként nincs is időnk keseregni, itt az újabb ellenfél, következik a Neptunas – és itt az újabb lehetőség a bizonyításra, az OSE elleni fiaskó feledtetésére. Reddic beteg, nem kockáztatunk meg egy esetleges hosszabb kihagyást, nem utazik velünk, kihagyja a meccset. Váradi sérüléssel bajlódik, velünk tart Litvániába, de csak az utolsó pillanatban döntünk az ő sorsáról, a masszőrünk mondja ki a végső szót – ha nem lesz százszázalékos állapotban, nem fog játszani. A Neptunas szervezett, egységes, fizikális csapat. Tíz ha­sonló képességű játékost vonultat fel, a statisztikai mutató alapján egyedül Deividas Gai­lius emelkedik ki – rá különösen ügyelnünk kell. Szombathelyen jól játszottunk a Neptunas ellen, biztosan nyertünk, de most egy teljesen más erőt képviselő ellenfélre számítok, ugyanis a riválisunk hazai pályán lényegesen jobban teljesít. Szeretnénk jó kosárlabdával előrukkolni, minden

BL-meccs fontos számunkra, minden nemzetközi mérkőzés lehetőség a bizonyításra. Ennek megfelelő hozzáállást várok el a csapatomtól!