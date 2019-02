Magyar Kupa: nem adta olcsón a bőrét a keményen küzdő Paks, Elődöntőbe jutott a Falco

A kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntőjében a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában, a végén gyűrte le a Paksot.

Erős tempóban kezdtek a csapatok, a Paks érezhetően meglepte a szombathelyieket. Az Eilingsfeld vezérelte ASE ragadta magához az irányítást, igyekezett meglépni (3. perc: 5-8), szinte minden támadását eredményesen zárta. A Falco kénytelen volt futni az eredmény után, ott loholt ellenfele nyomában – a palánk alatt remekül küzdő Reddic pontjaira építve. Éppen az amerikai center egyenlített az etap zárása előtt (23-23). De az utolsó szó a paksiaké volt. A második negyed is paksi pontokkal kezdődött (11. perc: 23-28). Curry is kezdte felvenni a tempót, jó játékkal szállt be Balmazovic, Perl. Ám a forgatókönyv nem változott: ha közelített a Falco, meglépett az ASE (14. perc: 31-37). Nehezen került helyzetbe a Falco, és gyengén dobott távolról. A pontosabb, gyorsabb Paks könnyebben talált gyűrűbe. Már a tízet súrolta a különbség – időt kért a szombathelyi kispad (16. perc: 33-32). Úgy tűnt, nem használnak Gasper Okorn tanácsai, a folytatásban is szinte minden támadását ponttal zárta az ASE. Így tíz pont fölé növelte az előnyét (18. perc: 37-48). Nagy szükség volt Balmazovic tripláira. És Perl is jókor talált be távolról. Aztán mégiscsak rendezte sorait a Falco. Sőt, a félidő lefújása előtt sikerült kivédekezni egy paksi támadást úgy, hogy lejárt az ellenfél támadóideje (20. perc: 46-50).

Fordulás után sem csökkent a tempó, váltott kosarakkal folytatták a felek. De ekkor már érezhetően a Falco is meccsben volt. Sőt, Curry negyedik triplájával fordítani is sikerült (24. perc: 56-55). Először vezetett a Falco a mérkőzésen – lelkes szurkolótábora nagyot ünnepelt. De az állás szoros volt. Olyannyira, hogy az etap második felében ismét felváltva vezettek a csapatok (27. perc: 61-65). Sok eladott labdával, akadozó támadójátékkal segítette ellenfelét a Falco. Govens jelentkezett fontos pontokkal, majd Perl mentette döntetlenre az állást (30. perc: 69-69). Nehezen kezdte a záró etapot a Falco, mintha remegtek volna a szombathelyi kezek, sok hiba csúszott a játékba. Ismét Balmazovic, Reddic és Govens pontjai jelentettek megnyugvást (34. perc: 79-74). Kezdte ismét magához ragadni az irányítást a Falco, egyre nehezebben tartotta a lépést az ASE. A 38. percben időt is kért (87-81). De már nem engedte ki a kezéből a Falco a győzelmet, araszolt a továbbjutás felé. Végül felőrölte ellenfelét, kicsikarta a diadalt. Ha nehezen is, akadozó játékkal, de nagyot küzdve érvényesítette a papírformát a Falco, és bejutott a pénteki elődöntőbe – ahol a Jászberény ellen (15.30) vélhetően sokkal jobb teljesítményre lesz szüksége.