Magyarország csapata nyerte a lengyelek elleni válogatott mérkőzést Szombathelyen

Nagy meglepetések nem születtek a sportlövészetben első alkalommal megrendezett Savaria Kupán, egyben Eb-re válogató versenyen. Magyar győzelmet hozott a lengyelek elleni válogatott viadal, az amatőr sportlövészek országos bajnokságán pedig két szombathelyi bajnoki címnek is örülhettünk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tavaly volt a Magyar Sportlövő Szövetség első ilyen háromnapos, három különböző versenyt magában foglaló rendezvénye. Az idei – az elmúlt hétvégén megrendezett – is nagyon jól sikerült. Bízzunk benne, hogy jövőre újra lehetnek nézők is az eseményen, és élőben is felmérhetik, hova fejlődött ez a sportág. Mindenesetre a szervezők, az MSSZ vezetői, Szombathely önkormányzata és a Pannonsport Kft. azon vannak, hogy legyen folytatás.

Pénteken volt az I. Savaria Kupa, két 10 méteres szám, légpisztoly és légpuska szerepelt a programban. Ahogy Győrik Csaba szövetségi kapitány fogalmazott: egy kivétellel eljött mindenki, aki ma Magyarországon számít ezekben az olimpiai számokban, hiszen egy háromállomásos válogatóverseny-sorozat első megmérettetése is volt egyben a Savaria Kupa. A férfi pisztolyosoknál a szám legjobb magyarja, Tátrai Miklós győzelméhez nem férhetett kétség, még úgy sem, hogy két hét karantén után nem a legjobb formáját mutatta. A nőknél a világranglistát vezető, pénteken még karanténban lévő Major Veronika hiányzott.

A mindössze 16 esztendős Jákó Miriam maga mögé utasította a riói olimpikon Csonka Zsófiát és Sike Renátát is, a kapitány szerint minden esélye megvan, hogy az Eb-n a felnőttek között, olimpiai kvótáért versenyezzen. Az év férfi sportlövőjének választott Péni István magabiztosan szerezte meg az első helyet a puskásoknál, csak a további helyezésekért volt nagy küzdelem. A nőknél a 18 éves, de már tokiói olimpiai kvótás Mészáros Eszter is nagyon magabiztosan lett első.

Az I. Savaria Kupa végeredménye. 10 m, légpisztoly. Férfi: 1. Tátrai Miklós (BHSE) 235,6 köregység, 2. Babej Ádám (DLA) 233,5, 3. Hegedűs László (UTE) 211,0. Női: 1. Jákó Miriam (CTSE) 237,6, 2. Csonka Zsófia 233,8 (PSN Zrt.) 233,8, 3. Berde Viktória (DLSE) 213,5. Légpuska, férfi: 1. Péni István (UTE) 252,0, 2. Vas Péter (KVSE) 250,5, 3. Hammerl Soma (UTE) 228,0. Női: 1. Mészáros Eszter (GEAC) 251,1, 2. Zwickl Veres Kata (KVSE) 249,9, 3. Dénes Eszter (UTE) 227,6.

Szombaton Magyarország–Lengyelország válogatott mérkőzést rendeztek. A speciális versenyformával a sportág nézőbarátabbá tétele a szövetség célja. A két „félidős” meccsen 60 lövéses párbajok voltak, tíz lövésenként a több kört elérő versenyző 2 pontot hozott csapata konyhájára. Az első félidő 59-37, a második 58-38 lett a magyarok javára, összességében 117-75-re nyert a Péni István, Sidi Péter, Mészáros Eszter, Dénes Eszter (légpuska), Tátrai Miklós, Hegedűs László, Jákó Miriam, Fábián Sára (légpisztoly) összetételű együttes.

Vasárnap az amatőrök országos bajnokságát rendezték meg ifjúsági, junior, felnőtt és +60-as korosztályban – több mint háromszáz résztvevővel, 50 lőállásban. Hét Vas megyei induló volt, valamennyien a Szombathelyi Polgári Lövész Egyesület versenyzői. Két hazai bajnoki cím is született, mindkettő a +60 évesek korosztályában: dr. Polgár Tibor egyéniben és csapatban is a dobogó legfelső fokára állhatott fel – csapatban Hajdú Józseffel és dr. Csenár Mártonnal kiegészülve.

– Csapatban már volt bajnoki címünk, 2002-ben nagy kaliberrel, az az 564-es országos csúcs ma is él, aztán 2006-ban légpisztollyal. Egyéniben először lettem bajnok. Azért tudok ám jobban is lőni, most ennyi elég volt az elsőséghez – mondta dr. Polgár Tibor. – Aki azt is elárulta, hogy nem véletlen a +60-as kategória, hiszen ebben a korban a látás, az ideg- és vázrendszer, az izomzat már nem úgy szuperál, hogy a fiatalokkal is tudják állni a versenyt.

10 méteres nemzeti versenyszámok országos bajnoksága. A szombathelyiek eredményei. Légpisztoly, férfi, csapat: 9. PLE (Hideg Gyula, Szakács Róbert, Bárdosi Zoltán) 510 ke. +60 év: 1. dr. Polgár Tibor 178 ke, 5. Hajdú József 172, 12. dr. Csenár Márton 150. Csapat: 1. Szombathelyi Polgári LE (dr. Polgár, Hajdú, dr. Csenár) 500. Női: 12. Németh Tünde 170.

– Akárcsak tavaly, Szombathely most is kiváló házigazdának bizonyult. Különleges ez a rendezvény, hiszen egy teremberendezéssel, felszereléssel három különböző versenyt rendezünk. Nagyszerű környezetben versenyezhettek a sportlövők, akik fegyelmezetten betartották a pandémiás helyzetből fakadó szabályokat is – összegzett Sinka László, a Magyar Sportlövő Szövetség főtitkára. – Bízom benne, hogy jövőre ismét jöhetünk.