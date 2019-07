Munkába álltak a futsalosok – Két minőségi légióst igazolt a zöld-fehér klub

Megkezdte a felkészülést a 2019/2020-as szezonra a Haladás VSE – a nyáron kissé átalakult – NB I-es futsalcsapata.

A Magyar Kupában bronz­éremig, a bajnokságban ezüst­éremig jutó Haladás kispadján Sziffer Andrást a spanyol Juan Ramon Calvo Rodriguez váltotta a nyári szünetben. A Juanra „művésznévre” hallgató új spanyol szakember ismert, elismert alakja a magyar és a nemzetközi futsalnak.

Játékosként spanyol válogatott volt, Európa-bajnokságot nyert, klubszinten pedig Futsal Cup-győztesnek vallhatja magát. Magyarországra 2012-ben érkezett, a Győr igazolta le, hogy aztán a sikert sikerre halmozó honi élcsapat egyik kulcsfigurája legyen. A 38 éves szakember a tavalyi szezonban már játékos-edzőként szerzett bajnoki címet a Győri ETO gárdájával az NB II-ben.

Sziffer András másodedzőként segíti a csapatot.

A tavalyi keret gerince viszont együtt marad. Így a két kapus, Alasztics Marcell és Sásdi Bálint is zöld-fehérben folytatja. A légiósok közül a brazil Michel Melo és a szerb Milos Simic is hosszabbított. De Dróth Zoltán, Horváth Péter, Vas Ádám, Hajmási Milán, Vidák Balázs is Szombathelyen folytatja – Dróth megtartása komoly fegyvertény. A HVSE erősített is, két légióst szerződtetett.

Petterson Bruno Moura da Silva személyében igazolt egy ballábas, rutinos brazil játékost – aki a szlovák bajnokcsapat, a Pinerola Futsal 1994 Bratislava kulcsembere volt a tavalyi szezonban. Ugyancsak friss szerzemény a spanyol első ligából, az Espanyol gárdájától érkező fiatal, mindössze 21 éves spanyol futsalos, Luis Garcia Antonio Martinez. Garcia meg is kezdte a felkészülést a szombathelyi csapattal, Bruno majd később csatlakozik. A brazil Henrigue Pocaia és a spanyol Samuel Sanchez viszont távozott a Haladástól.

– Már régóta tárgyalásban álltam a szombathelyi vezetőséggel, így a tavalyi szezon nagy részében megkülönböztetett figyelmet szenteltem a Haladásnak, nem ismeretlen közegbe csöppentem, már csak azért sem, mert a játékosok egy részét személyesen is ismertem korábbról – árulta el Juan Ramon Calvo Rodriguez. – Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen komoly hagyományokkal rendelkező, profi körülményeket biztosító klubnál lehetek vezetőedző. Nagy segítség számomra, hogy a tavaly remek munkát végző Sziffer András is a stáb tagja maradt. Szintén örömteli, hogy a tavalyi csapat gerince együtt maradt, így a munkát nem kell a nulláról kezdeni, bizonyos taktikai elemek, automatizmusok már működnek. Úgy gondolom, hogy jó csapattal dolgozhatok. A keretben vannak minőségi, rutinos, válogatott szintű játékosok, építhetünk a motivált fiatalokra is, a két új igazolás pedig egyértelműen erősítést jelent – a játékosállományunk készen van, több igazolást nem tervezünk. A célunk egyértelmű, szeretnénk bajnokságot nyerni. A tavalyi szezon összességében jól sikerült, de szeretnénk javítani a játék színvonalán, és az eredményességen is. Fejlődni akarunk, és szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat. Ehhez pedig sok munkára lesz szükségünk.

– Tetszik, hogy a Haladásnál tudatos építkezés zajlott az elmúlt években: jól fel van építve a klub, az utánpótlásképzés, a felnőtt csapat is évről évre fejlődött – folytatta Juanra. – Én azért érkeztem, hogy segítsem megtenni az utolsó lépéseket. De ügyelek majd a saját nevelésű fiatalokra is. Ki van váltva a játék­engedélyem is, de elsősorban edzőként tekintek magamra, ha nem lesznek óriási létszámgondjaink, akkor én már nem akarok pályára lépni – 38 éves vagyok, és az Achillesemmel is bajlódok. Motiváltam vetetettem bele magam a munkába, hosszú távra tervezek Szombathelyen, bízom benne, hogy irányításommal a Haladás hosszú ideig a bajnoki cím egyik legfőbb várományosa lesz, és kijut a nemzetközi porondra!

A Haladás heti nyolc-kilenc edzéssel készül a 2019/2020-as szezonra, belefér a programba egy celldömölki edzőtábor és több edzőmérkőzés is. Július 31-én, szerdán a Haladás első csapata a HVSE NB II-es gárdájával csap össze. Augusztus 3-ára, szombatra még nincs ellenfél. Majd 6-án, kedden (20.30) a szlovák bajnok Pozsony fogadja a zöld-fehéreket. Aztán 9-én, pénteken Tihanyban (18.00) a Veszprémmel meccsel a szombathelyi alakulat. És még minden bizonnyal bővül az edzőmeccsek listája. A szezon augusztus 23-án kezdődik.