Nagyot csatázott az MTK-val az SZKKA női kézicsapata

Budapest – Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 7. fordulójában a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia nagy csatában, a hajrában szenvedett vereséget az MTK vendégeként.

MTK Budapest–Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és akadémia 32-29 (16-15). – Budapest, Elektromos csarnok, zárt kapuk mögött, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Medve R., Südi P.

MTK: Győri – Dávid-Azari 5, Szekerczés 4/1, Dakos 1, Marincsák 2, Szőllősi-Zácsik 4, Pelczéder 7. Csere: Suba (kapus), Szabados, Pál 8/1, Bujdosó-Gerháth, Sallai 1, Juhász. Edző: Golovin Vlagyimir.

SZKKA: Tomasevic – Orbán 2, Agbaba 8, Horilska 5/3, Bandelier 3, Pőrö R. 8, Wald. Csere: Csapó (kaapus), Mayer Sz. 1, Virág, Horváth P., Varga N. 2, Pődör B. Edző: Marosán György.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

Az MTK kapta el jobban a rajtot, csak négy perc után szerezte első gólját a kissé idegesnek tűnő vasi alakulat (4-1). A folytatásban aztán rendezte sorait a vendég, felváltva estek a gólok. Az egyre jobban belelendülő SZKKA Orbán góljaira építve kezdte meg a felzárkózást. Ám amint közelített, rendre meglépett a házigazda. Aztán a kergetőzés véget ért, a roppant gólerős Pődör vezérletével kiegyenlített a házigazda (26. perc: 14-14). Meglepte esélyesebb ellenfelét az SZKKA, csak egy gólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző a szünetben.

Fordulás után is folytatódott a kiélezett csata. Ott loholt ellenfele nyomában az SZKKA. Sőt, egy pillanatra a vezetést is átvette (34. perc: 17-18). Majd Agbaba lendület bele, ismét egyenlített a szombathelyi alakulat (45. perc: 24-24). A következő percek rohanós játékából viszont a pontosabban támadó, gyors lerohanásokkal operáló házigazda jött ki jobban. 3-0-s hazai roham után kért időt a vasiak edzője, Marosán György. Jött még egy újabb MTK-gól, mjd Horilska büntetője törte meg a vasi gólcsendet (50. perc: 28-25). Kritikus szakaszához érkezett a meccs. Keményedett a csata, sorra kapta a kiállításokat az MTK. Fogyott az idő, futott az eredmény után, kapkodott, hibázott, és talán fáradt is az SZKKA – hetes, ziccer marad ki (57. perc: 29-26). A hajrában ismét időt kért a szombathelyi kispad. Bő másfél perccel a vége előtt 30-28-ra zárkózott a vasi alakulat. De a higgadt, rutinos MTK már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Golovin Vlagyimir: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Úgy terveztük, hogy a végjátékban dől majd el a két pont sorsa, és ez nagyjából így is történt. Sok hullámvölggyel játszottunk, de szerencsére kevesebbet hibáztunk, mint ellenfelünk.

Marosán György: – Dolgoztunk, hajtottunk, de sajnos döntő szituációkban sokat hibáztunk. Amikor megjelent a sorsolás, nagyjából tudni lehetett, hogy így állunk majd, jön az október, remélem elkezdjük gyűjteni a pontokat.