NB II-es röplabdás győzelmek

A három szombathelyi NB II-es röplabdacsapat közül mindkét női együttes nyert a hétvégi fordulóban.

Szombathelyi Egyetemi SE–1. MCM-Diamant RÖAK 3:0 (19, 19, 18). – Szombathely 50 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Prukner, Őri.

SZoESE: GULKAI, Kiss L., Börzsönyi, HALMOSI, SZALAI, LAJOS. Csere: Nagy J. (liberó), Bozzai, Németh E. Edző: Bodzer Attila.

Mindkét csapat a második győzelmére készült. A szombathelyiek fegyelmezetten és pontosan játszottak, 22 percnyi játék után meg is lett az első szett (25-19). A másodikban eleinte a kaposváriak vezettek, de a játszma derekától már ismét jól összpontosítottak a SZoESE-sek (25-19). Magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a vendégek (7-10), de a vasiak nem akartak túlórázni; magabiztos támadásokkal és jó sáncokkal alig egy óra alatt lezárták a találkozót (15-18).

Haladás VSE/SI–TFSE 3:1 (-28, 23, 18, 22). – Szombathely, 70 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Őri, Prukner.

HVSE/SI: Németh T., Szendrődi, Németh Blanka, Blázsovics, Perintfalvi, Sajben. Csere: Zoltán (liberó), Héjj, Németh Boglárka, Horváth B., Fatér J. Edző: dr. Mucsi Péter.

A hazaiak egy hárompontos győzelemmel beelőzhették a TFSE-t és felléphettek a tabella hatodik helyére. Igyekeztek is élni a lehetőséggel. A liberó poszton segítette a fiatalokat az extraligás csapattal készülő Zoltán Anna is, akivel stabilabbá vált a csapat nyitásfogadása és védekezése. Az első szettben még megszeppenve játszottak a zöld-fehérek a magassági fölényben lévő fővárosiak ellen. A maratoni játsz­mában volt szettlabdájuk is, végül mégis a vendégek örülhettek (28-30). Szoros volt a második játékrész is, de ezúttal a hazaiak felé billent a mérleg nyelve (25-23). A folytatásban viszont már végig fegyelmezetten és bátran játszottak a szombathelyiek, végül magabiztosan nyerték a mérkőzést.

Szombathelyi Egyetemi SE–ZTE RK 1:3 (23, -11, -20, -20). – Szombathely, 30 néző, NB II-es férfi röplabda-mérkőzés, vezette: Oláh, Éri.

SZoESE: Táncsics, Tóth V., Konetsny, ifj. Bodovics, Koller, Barbalics. Csere: Kudron (liberó), Bodovics, Játékos-edző: Bodovics Árpád.

A férfiak megkezdték a visszavágókat. A SZoESE-nek hazai pályán sem sikerült legyőznie a ZTE-t. Az alacsony színvonalú találkozót a szombathelyiek kezdték jobban, meg is nyerték az első szettet. A másodikban azonban rengeteg gyermeteg hibát vétettek és lesöpörte őket a vendégcsapat. A folytatásban beszállt a játékba az edző, idősebb Bodovics Árpád is. Vele stabilizálódott a hazaiak játéka, de a győzelemhez eredményesebb támadójátékra lett volna szükség.