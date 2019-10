Nem várt vereségbe futott bele az SZKKA

Fájó vereséget szenvedett el a vendég Békéscsabától az újonc Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapata.

Két, a bennmaradásért küzdő rivális csapott össze. A Békéscsaba rossz formában érkezett Répcelakra, még nem szerzett pontot a szezonban, ezért az újonc SZKKA a győzelem reményében lépett pályára.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Eubility Group-békéscsabai ENKSE 24-28 (11-18). – Répcelak, 250 néző, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Medve, Südi.

SZKKA: Tomasevics – Jovetic 2, Bandelier 8/3, I. Mitrovic, Horilska 2, Virág 2, Csire 4. Csere: Gadányi (kapus), Mayer Sz. 3, Pődör R. 3, Mayer M., Pődör M., Varga N., Horváth P., Szmolek. Edző: Marosán György.

Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 3, Bottó, Marincsák 3/1, Vukajlovic 7, Agbaba 2, Mézes 1. Csere: Barján 5, Kopecz 7/1, Dombi, Kukely K. Edző: Horváth Roland.

Az eredmény alakulása. 11. perc: 2-7. 15. perc: 5-9. 24. perc: 9-12. 29. perc: 10-16. 38. perc: 14-20. 44. perc: 18-23. 49. perc: 20-25.

Kiállítások: –, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.

Idegesen, sok hibával kezdte mindkét csapat az alsóházi rangadót, az első gól csak az 5. percben esett, a vendégek találtak be. És ettől meg is nyugodtak – 4-1-es békéscsabai vezetésnél, a 8. percben kért időt a hazai kispad. De a folytatásban is a vendégek diktálták a tempót, szervezettebben, pontosabban játszottak, egyre nőtt az előnyük (12. perc: 2-7). A hazaiak az első félidő hajrájában nagy küzdelemben felzárkóztak ugyan három gólra (25. perc: 9-12), de a szünetben már ismét megnyugtató békéscsabai fórt mutatott az eredményjelző.

Fordulás után a szombathelyiek mindent megtettek a felzárkózásért. A 39. percben békéscsabai időkérés próbálta megtörni a hazaiak lendületét (14-20). A folytatásban felváltva estek a gólok, de a lila-fehérek tartották magabiztos előnyüket. A házigazda Bandelier vezetésével rohamozott, a szerb válogatott sorozatban lőtte a gólokat. Tomasevic pedig jól védte a szombathelyi kaput, így izgalmas lett a hajrá (55. perc: 22-26). De a rutinos, motivált, roppant keményen játszó, összesen nyolc kiállítást összeszedő vendég már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Marosán György: – Sajnos éppen most játszottunk a leggyengébben a szezonban. Rendkívül sok dobást rontottunk, ráadásul fegyelmezetlenül is kézilabdáztunk. Majd kijavítjuk a hibáinkat – a következő hazai mérkőzésünket meg kell nyernünk! Csatát vesztettünk, de háborút nem. Végig futottunk az eredmény után, ami sok erőnket emésztett fel.