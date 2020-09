Nincs meglepetés – Az SZKKA kikapott a győri sztárcsapattól

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 4. fordulójában az SZKKA a sztárjátékosok sorát felvonultató Győrtől kapott ki – a papírformának megfelelő mértékben.

A meccsnek a világ egyik legerősebb női kézicsapata, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, 15-szörös magyar bajnok, nemzetközi klasszisokat felvonultató Győr futott neki esélyesként. Az SZKKA a tisztes helytállás reményében lépett pályára – ráadásul a hazaiaktól Bandelier, Horilska és Orbán is hiányzott.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Győri Audi ETO KC 22-43 (10-24). – Szombathely, Arena Savaria, 1000 néző, NB I-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bóna Sz., Földesi Cs.

SZKKA: Tomasevic – Varga N. 4, Agbaba 2, Franka, Horváth P. 4, Mayer 2, Wald 2. Csere: Csapó (kapus), Pődör R. 6/2, Virág, Szendrei, Pődör B. 2/1, Bíró, Győri. Edző: Marosán György.

Győr: Solberg – Lukács 4, Kurtovic 6/2, Edwige 3, Oftedal 4, Hansen 4, Fodor 6. Csere: Glauser (kapus), Amorim 2, Kürthi 2, Dale 2, Nze-Minko 8., Kristinasen 2, Brattset. Edző: Danyi Gábor.

Az eredmény alakulása, 11. perc: 6-5. 23. perc: 8-18. 39. perc: 14-32. 50. perc: 19-37. 57. perc: 21-42.

Kiállítások: 2, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

Varga Nikolett gólja nyitotta a meccset – és a folytatásban is motiváltan játszott az SZKKA (8. perc: 4-4). Tomasevic jól védett, és a támadásokat is sikerült gólokkal befejezni. Tartotta a lépést neves ellenfelével a házigazda. Sőt, Varga második góljával egy pillanatra a vezetést is átvette (11. perc: 6-5). Aztán rendezte sorait a Győr, lerohanásokból sorra lőtte a gólokat. Időt is kért Marosán mester (15. perc: 6-9). De nem változott a játék képe, a lendületbe jött ETO gyorsan eldöntötte a meccs sorsát (23. perc: 8-18). Ekkor megilletődött csapat benyomását keltette az SZKKA, hagyta könnyedén meglépni ellenfelét. A szünetben 14 góllal vezetett a Győr.

A második félidő elejét megpróbálta megnyomni az SZKKA, de a villámgyors győri rohamokra nem volt ellenszer. Más sebességben játszott a vendég, ráadásul nem engedett ki, a különbség egyre nőtt. (39- perc: 14-32). Néha azonban egy-egy egyéni villanás jelezte, van potenciál a hazaiakban is. Végül a papírformának megfelelő eredménnyel zárult a meccs.