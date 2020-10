Nyert az U14-es és U15-ös csapat – Pályán az Illés Akadémia együttesei

Az I. osztályú labdarúgó-utánpótlásbajnokságokban a hét végén a korábban elmaradt mérkőzéseket pótolták. Az Illés Akadémia-Haladás U14-es és U15-ös csapata simán nyert.

U14

lllés-Haladás–Mol Fehérvár 3-1 (3-0). – Szombathely, vezette: Magyar.

Illés-Haladás: Tama (Pfeiffer) – Bécsy (Őri), Rózsa, Kelemen, Pál (Vér.) – Palkó (Tóth B.), László, Németh R. (Csonka) – Abért (Szalay), Blum (Vert), Szabó B. Edző: Tóth Zsolt.

Rögtön a mérkőzés elején nekiestek a hazaiak a jó erőkből álló fehérváriaknak. Ennek köszönhetően a 12. percben egy szép akció végén sikerült is megszerezniük a vezetést: Németh Richárd vette be a vendégek kapuját. Nem sokkal később pedig már 2-0-ra vezettek a vasiak, Abért is feliratkozott a góllövők közé. Pár perccel a félidő vége előtt pedig jött a harmadik találat is: Németh Richárd kapásból bombázott a jobb alsó sarokban. Térfélcserét követően átvették az irányítást a Fejér megyeiek, de Tama eszén nem tudtak túljárni. A fehérváriak a 78. minutumban büntetőből szépítettek, de így sem tudták elkerülni a vereséget. Gólszerzők: Németh R. 2, Abért.

U15

Illés-Haladás–Mol Fehérvár 5-0 (3-0). – Szombathely, vezette: Árpád.

Illés-Haladás: Molnár-Végh – Bonchis (Stefa­nich), Balikó, Csörnyei (Bodrogi), Koósz – Szentkirályi (Karvalics), Kopácsi Á., Baranyai (Horváth A.) – Horváth B. (Wolf), Katona, Takács-Földes (Kopácsi B.). Edző: Németh Richárd.

Már a 10. percben a végeredményt jelentős mértékben befolyásoló esemény történt: a gólhelyzetben kilépő Katonát a vendégek hálóőre utolsó emberként elütötte, amiért piros lapot kapott. Az emberelőnyt az első félidőben alaposan ki is használták az akadémisták, előbb Katona talált be a kapuba, majd pedig kétszer Takács-Földest hozta kihagyhatatlan helyzetbe. A 3-0-s Illés-vezetésről kezdődő második játékrész már csendesebben csordogált, de azért kétszer még így is betaláltak a szombathelyiek. A hajrában a vendégek előtt is adódott egy nagy lehetőség, ám a 11-esüket Molnár-Végh hárítani tudta. Gólszerzők: Katona 2, Takács-Földes 2, Wolf.

U16

Diósgyőri VTK– Illés-Haladás 0-0. – Diósgyőr, vezette: Takács.

Illés-Haladás: Olasz – Horváth B., Mozsár, Frák, Stifter (Szemes) – Nagy B., Bolla, Mohos (Nagy R..) – Szvoboda, Udvardi (Mayer,), Papp. Edző: Kovács László.

Kevés helyzetet hozott a találkozó, a vasiak előtt adódott több lehetőség, de ezek egyikével sem tudtak élni – így kénytelenek voltak megelégedni az egy ponttal.

U17

Diósgyőri VTK–Illés-Haladás 3-1 (0-0). – Diósgyőr, vezette: Szabó P.

Illés-Haladás: Szekeres – Németh Á., Kozári, Tóth K., Horváth H. (Vígh) – Szabó B., Iván, Tama – Kovács A. (Horváth K.), Kállai Z., Horváth B. (Lórántfy). Edző: Sátori Barnabás.

Eseménytelenül zajlott az első félidő, inkább a középpályán folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. Szünet után nagy helyzet maradt ki a zöld-fehérek előtt, majd néhány perc alatt két átlövésgóllal a piros-fehérek megléptek. A Sátori-legénység azonban nem adta fel, átvette az irányítást, és egy szépen végigvitt akció végén Kállai találatával felzárkózott. Ezek után is a szombathelyiek domináltak, mentek előre az egyenlítésért, ám a véghajrában egy lecsorgó labdára a hazaiak reagáltak gyorsabban – kialakítva a 3-1-es végeredményt. Gólszerző: Kállai.

U19

MTK Budapest–Illés-Haladás 6-1 (3-1). – Budapest, vezette: Baranyai.

Illés-Haladás: Gróz – Auer (Antal), Woth, Vajda, Debreceni – Markó (Tarján), Kállai K., Volter – Horváth R. (Bunevácz), Szalay (Rosner), Dezamits. Edző: Horváth Rudolf.

Az első negyedóra végére kétgólos hátrányba került a a szombathelyi csapat. A 25. percben viszont egy jobb oldali akció végén Volter szép gólt lőtt. Azonban még az első félidőben ismét kettőre nőtt a különbség (3-1). Szünet után ugyan adódtak lehetőségeik a zöld-fehéreknek, de vagy a kapufa, vagy a hazai kapus tudott hárítani, míg a másik oldalon újabb gólt szereztek a fővárosiak. Gólszerző: Volter. Kiállítva: Volter.