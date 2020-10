Orvosi műszereket gyártó cég szponzorálja a Szombathelyi Haladást

Az Endo Plus Service Kft hosszú évek óta szerves része a magyar sportnak, több klubcsapat és élsportoló támogatója. Immáron a Haladásé is.

A klub hivatalos honlapján arról számolnak be, hogy a Szombathelyi Haladás megállapodást kötött az Endo Plus Service Kft.-vel, mely piacvezető az orvosi műszerek, kórházi anyagok és eszközök forgalmazásában, valamint hosszú évek óta szerves része a magyar sportnak, több klubcsapat és élsportoló támogatója is. A Kft.-t régi baráti kapcsolat fűzi a Szombathelyi Haladás labdarugó csapatához is. Ezért is nagy öröm a szombathelyi klub számára, hogy szorosabbra fűzve ezt a kapcsolatot, immár szponzoraik között is tudhatják őket.