Román válogatott játékos a Viktóriában

Herczeg Andrea személyében román válogatott középpályást igazolt a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata.

A védő Gődér Brigitta és Jánosi Ninetta, valamint a támadó Szil Tünde után megvan a Haladás-Viktória FC negyedik nyári igazolása. A Gődérhez hasonlóan román válogatott Herczeg Andrea a St. Mihály együttesétől érkezik Szombathelyre. Herczeg korábban hazánkban 2014 telétől 2016 nyaráig az MTK-ban futballozott. Majd Svédországba igazolt, ahol három év alatt három csapatban játszott megjárva a három legmagasabb ligát. Az első évben a félprofi harmadosztályban gólkirály lett és a bajnokság legjobb középpályásának választották – 2019-ben szerződött Szegedre, a St. Mihály-Szeged Fitsport együttesébe. A Tisza-partiaknál 12 bajnokin három gólt szerzett – idén márciusban közös megegyezéssel szerződést bontott a szegediekkel. Szombaton érkezik Szombathelyre, a tervek szerint vasárnap már pályára lép a szlovák Myava elleni felkészülési mérkőzésen. Herczeg korábban végigjárta a korosztályos román válogatottakat, 16 éves korában mutatkozott be a felnőttválogatottban, eddigi 33 mérkőzésén négy gólt szerzett.

– A menedzserem szólt, hogy a szombathelyi csapat középpályást keres, és mivel csapat nélkül voltam, érdekelt az ajánlat – mondta Herczeg Andrea. – Ennél nyomósabb érv volt, hogy a Viktóriáról pozitív emlékeim voltak, a legutóbbi bajnokságban két jó meccset játszottunk, Szombathelyen döntetlenre végeztünk, Szegeden pedig nyertünk. Mindig is jó és szimpatikus csapatnak tartottam a Viktóriát, ráadásul Bíró Barbarát és Rácz Zsófiát korábbról már ismertem – más kérdés, hogy közülük csak Barbi van már a csapatnál. Viszont Gődér a román válogatottban csapattársam, Szil Tündével pedig Szegeden játszottam együtt – mielőtt megegyeztem a szombathelyiekkel, kikértem a véleményüket. Mivel mindketten jókat mondtak, megegyeztem a Viktóriával.

Nyilván jó lett volna olyan játékosokkal együtt futballozni, mint Tóth Alexandra vagy Rácz Zsófia, de most az a feladatom, hogy őket pótoljam és a fiatalokat segítsem. Ez nem újdonság számomra, Szegeden is felkaroltam a fiatalokat. Irányító középpályás az igazi posztom, de játszottam már a csatár mögötti visszavont támadót is. Ismerem Szabados György edzőt is, amikor az MTK-tól eljöttem, akkor érkezett, egy hetet dolgoztunk együtt. Ami a célokat illeti, jó lenne a dobogón vagy legalább az első négyben végezni. Az egyéni ambícióim nem annyira fontosak, sokkal lényegesebb a csapat sikere.