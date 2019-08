Sok csapat nyert idegenben – Hatig jutott a Tanakajd és a Ják, ötig a Szentpéterfa

A 2. fordulóval folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság az északi és déli csoportban is. A 15 mérkőzésen 14 (!) piros lapot osztottak ki a játékvezetők.

Északi csoport

Második győzelmét is begyűjtötte a Gérce és az Ölbő – mindkét gárda megküzdött a három pontért. Az Ikervár gólzáporos meccsen verte a vendég Kemenesalját. Négy gólt rúgott a Sé és a Zanat. Idegenben csikarta ki a győzelmet az Uraiújfalu.

Zanat–Sitke 4-1 (2-1). Szombathely, 30 néző, vezette: Horváth P.

Zanat: SZENTGYÖRGYVÁRI – SCHMIDT, Tóth F. (Szabó Z.), Guttmann, HORVÁTH G., Halász (Olasz), SZALAY, Tóth Zs., Szabó B., Bakucz, Putz (Horváth M.).

Sitke: Viczmándi – Bagoly G., Gyürü, Poós, Tóbiás, Szita (Papp B.), Sulyok, Imre (Molnár Á.), Horváth G. (Török), Nagy D. (Esztergályos), Németh M. (Hantó).

Gólszerzők: Szalay (3), Horváth M., ill. Tóbiás

A hazai csapat egyből magához ragadta a kezdeményezést, de nehezen talált fogást a szervezett vendégeken, akik egy szerencsés góllal vezetést is szereztek – ráijesztve ezzel a hazaiakra. Nagyobb sebességre kapcsolt a Zanat, és még a félidő vége előtt egy szép góllal egyenlített. A második fél­idő elején pedig gyorsan el is döntötte a három pont sorsát – a végén már csak a különbség volt kérdés.

Alsóújlak–Honvéd Sé 1-4 (0-2). Alsóújlak, 100 néző, vezette: Molnár T.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Varga K. (Asztalos), Pados (Papp A.), Varga Á., Varga N. (Takács), ÓDOR, KÁNTOR, Hancz (Ország), Nagy Z. (Toldi), VARGA R.

Sé: Földi – Szalay, Haraszti, Séfer, Elekes (Deutsch-Szalai), Kovács K., Werderits, Muzsai, Bogyai (Soós), Romsics, Vándori.

Gólszerzők: Hancz, ill. Kovács K. (2), Elekes, Werderits.

A hazai csapat az elején bentragadt az öltözőben, hamar két gólt kapott. Ezt követően átvette az irányítást. A 2. félidőben is megpróbált nyomni, ám a vendégek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően tovább növelték előnyüket. Egy büntetővel azért sikerült szépítenie a hazai csapatnak.

Ikervár–Kemenesalja 4-3 (2-1). Ikervár, 150 néző, vezette: Sály K.

Ikervár: Hujbert – Németh M., Belegrai, Pap, VASS, DOBSON, Vincze Z., Németh P., Vincze T., Döbrente, Varga M.

Kemenesalja: Nagy Sz. – Bándoli, Szakály (Bodor), Szakál E., Hajas, Lőrincz G., Szakál M., Czöndör, Lőrincz M., Veszprémi, Varga R. (Őri).

Gólszerzők: Dobson (3), Vass, ill. Veszprémi, Czöndör, Szakál M.

A sportszerű, férfias küzdelmet hozó találkozón egy jól felkészített Kemenesaljával találta szembe magát a hazai csapat. Ugyan az ikerváriak győzelme megérdemelt, ám az utolsó 20 percben maguknak tették nehézzé a találkozót.

Pecöl–Uraiújfalu 2-3 (0-2). Pecöl, 50 néző, vezette: Marácz Z.

Pecöl: Takács – Bakonyi, Szemes Z., Varsányi, Farkas A., Horváth B. (Szemes D.), Oszkó (Németh Á.), Pálfi (Both), Szemes B. (Németh I.), Hóbor, Janek (Lakatos).

Uraiújfalu: Harcsár – Szabó M., Varga Zs., Gallen A., Agg (Gönczöl), Keszei R., Gallen I., Pungor (Farkas A.), Keszei T. (Vajnai), Németh B., Németh I.

Gólszerzők: Szemes D., Farkas A., ill. Farkas A., Agg, Németh I.

Kiállítva: Bakonyi (70., Pecöl).

Jó játékvezetés mellett, sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyertek a vendégek. A 91. percben az emberhátrányban lévő hazaiak egyenlítettek, ám a 94. percben egy figyelmetlenség miatt harmadszor is betalált a vendég – és vége is lett a mérkőzésnek.

Mersevát–Söpte 0-1 (0-1).Mersevát, 100 néző, vezette: Monostori I.

Mersevát: Tóth Á. – Nagy Á., Molnár G., Tétry (Zsoldos), Győrvári G., Csite, Orbán, Gáncs, Németh G. (Kovács B.), Takács (Fűzfa), Dénes.

Söpte: Gombor – Varga Cs., Kovács E., Kiss K., Németh M., Pungor (Németh G.), Pereszteghy (Nyul), Nagy K., Molnár B. (Légler), Varga A., Szép (Németh B.).

Gólszerző: Szép.

A kemény összecsapásokkal tarkított, küzdelmes mérkőzésen hamar vezetést szerzett a vendég. A hazaiak jól állták a sarat a továbbiakban, viszont az egyenlítésre már nem futotta az erejükből. A többet támadó Söpte megérdemelten nyert.

Bozsok–Szeleste-Pósfa 3-1 (1-1). Bozsok, 80 néző, vezette: Mónos J.

Bozsok: Szabó C. – KRATOCHWILL, NÉMETH D. (Geröly), Pál (Horváth P.), Dévényi, KOVÁCS P., Szalai (Könye), Rapi (Iker), Tompek, Kiss M., Horváth Á. (Tóth D.).

Szeleste: Kovács M. – Földi, Riba, Pomper, Varga M., Pethő (Szabó B.), Könczöl, Horváth L. (Szár), Vincze, Nagy I. (Horváth E.), Trittremmel.

Gólszerzők: Németh D. (2), Kratochwill, ill. Varga M.

Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, gólnak mégis a vendégek örülhettek. Ez kissé megfogta a bozsokiakat, de egy szöglet után még a félidő előtt sikerült egyenlíteniük. A második fél­időben a hazaiak akarata érvényesült, ami gólokban is megmutatkozott – megérdemelt bozsoki győzelem született.

Gérce-Vásárosmiske–Elektromol Spari 2-1 (1-1). Gérce, 150 néző, vezette: Kedves R.

Gérce: Komáromi – Péter (Hompok), Ódor, Németh T., MÁTHÉ, LÁSZLÓ, Major, Vamper (Glavánovics), Mórocz (Bognár), Sali, NUNKOVICS CS.

Spari: Gyetvay – Dienes, Horváth Gy., Kovács T., Barbalits, Grubick, Dancs, Fritz (Sipos), Szabó P., Németh V., Németh R.

Gólszerzők: Glavánovics, László, ill. Dancs.

Aránylag jó iramú mérkőzésen a vendégek védekezésre rendezkedtek be, amiből kontrákra játszottak. Egy ilyen megindulásból szerezték meg a vezetést. Mindeközben a Gérce kínlódott. A 2. félidőben a hazaiak a cseréknek is köszönhetően letámadták az ellenfelüket. Sikerült is megfordítani az eredményt – de egy fél szezonra való helyzetet elpuskáztak, vagy a Spari kapusa hárított. A vendégeknek is volt még egy nagy ziccerük, ám a gércei kapus is jó formában volt.

Gencsapáti–Ölbő 1-2 (1-0). Gencsapáti, 100 néző, vezette: Farkas G.

Gencsapáti: Lőrincz D. – Kovács A., Varga R., BORHI, Nyári (Czika), MIKOS, EGYED, Kovács P., Lőrincz T., Horváth R., Tóth B. (Örkényi, Palatin).

Ölbő: Bertalan – Nardai, Kovács T., Szele, Tóth G., Biró, Marton (Bognár), Farkas B., Fehér, Weinelt, Kalányos (Sági Kiss).

Gólszerzők: Nyári, ill. Fehér, Marton.

Kiállítva: Lőrincz T. (59.), Kovács A. (73.), ill. Weinelt (83.).

Jó meccsen szép futballt láthatott a közönség. A győzelmet jobban akaró vendégek a második félidőben fordítottak, megérdemelten vitték el a három pontot.

Déli csoport

A Tanakajd szomszédvári derbin győzte le a Táplánt, ugyancsak szomszédvári derbin ikszelt a Körmend VSE és a Nádasd. A Ják biztosan verte a Bajánsenyét. Ötöt rúgott Viszákon a Szentpéterfa.

Tanakajd–Tápláni KSK 6-1 (3-1). Tanakajd, 100 néző, vezette: Sály K.

Tanakajd: Marcz L. – Könczöl, Pintér, Kölkedi, Marcz G. (Tóth J.), Svób, Süle, Marcz M., Marcz D. (Sándor), Preiczer, Németh B. (Móricz).

Táplán: Farkas G. – Németh B., Balázs, Orsós, Borbás (Gombos), Mikovics, Stieber, Káldi M., Rajzinger, Jantos, Kónya (Káldi I.).

Gólszerzők: Marcz G. (3), Pintér, Tóth J., Svób, ill. Németh B.

Kiállítva: Marcz M. (45.), ill. Németh B. (44.), Káldi M. (45.).

A jó iramú szomszédvári rangadón nem történt semmi meglepetés, a játékkép alapján a biztos hazai győzelem megérdemelt. A tanakajdiak a játék minden elemében felülmúlták a vendégcsapatot – az eredmény hízelgő a táplániakra nézve.

Tutitextil-Körmend VSE–Club Walnut-Nádasd 1-1 (1-1). Körmend-Horvátnádalja, 200 néző, vezette: Papp Á.

Körmend: Sály – Velekei (Simon, Vajda), Káptalan, Horváth Á., Osvald, Törő (Sipos), Pesti, Horváth D., Petrovics, Jóna, Kis-Nemes (Horváth A.).

Nádasd: Babos – Varga K., Azanger, Pálmai, Meskó E., Meskó M. (Zsoldos), Tuboly, Horváth P. (Gorza), Csenterics, Kalamár, Horváth A. (Urbán).

Gólszerzők: Horváth Á., ill. Tuboly.

Hajtós, színvonalas meccset, ellentétes félidőket produkáltak a csapatok. Az első játékrész a hazaiaké volt, két kapufát is rúgtak, fordulás után viszont a vendégek hagytak ki nagyobb helyzeteket – igaz, hazai oldalon kényszerű cseréket is végre kellett hajtani. A döntetlen összességében igazságos.

Balogunyom–Gyöngyöshermán-Szentkirály 1-3 (0-1). Balogunyom, 50 néző, vezette: Bíró O.

Balogunyom: Papp K. – Marsai (Wanek), Vilics, Szén, Homor M., Németh D., Fábián, Böle, Homor D., Varga Z., Farkas M.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Szilvágyi, Horváth Á. (Kovács G.), Dalmi (Szűcs), Kis, Hegedűs, Szabó A., Németh Sz., Bazsó, Illés, Serbán (Balázs).

Gólszerzők: Varga Z., ill. Hegedűs, Balázs, Németh Sz.

Kiállítva: Németh D. (86., Balogunyom).

A Balogunyomnak ezúttal is lényegében csere nélkül kellett kiállnia – és ez döntött. A hazaiak lelkesedése csak az egyenlítéshez és enyhe mezőnyfölény kiharcolásához volt elegendő a közepes színvonalú mérkőzésen. Az eddig látottak alapján nehéz ősze lesz az unyomi gárdának.

Ják–Bajánsenye 6-3 (4-1). Ják, 150 néző, v.: Polgár T.

Ják: Iszak – Máté, Vajda, Polgár, Tóta R., Mészáros, Kovács G. (Tóta Á.), Takács (Horváth A.), Vizserálek (Odler), Farkas G. (Németh R.), Kiss R.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Bacsák, Fábián K., Sáfrányos (Fábián B.), Réczeg, Horváth B. (Szabó Sz.), Kovács I., Bakó, Kosár, Albert (Luter).

Gólszerzők: Horváth A. (2), Farkas G. (2), Mészáros, Polgár, ill. Luter, Horváth B., Kosár.

Kiállítva: Németh R. (84.), Odler (84.), ill. Kovács V. (84.), Fábián B. (84.).

A hazai csapat lendületes futballal, látványos támadójátékkal kezdett, a 29. percben már 4-0-ra vezetett – úgy, hogy több komoly helyzetet is elpuskázott. A második játékrészben már kiegyenlítettebbek voltak az erőviszonyok, a vendégek komoly hátrányban sem adták fel, jól küzdöttek – de a biztos hazai győzelmet egy pillanatig nem fenyegette veszély. A jáki csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Felsőcsatár–Vasszécseny 0-1 (0-0). Felsőcsatár, néző, vezette: Busi L.

Felsőcsatár: Tieber B. – Veres, Podlaviczki, Cobzaru, Horváth Sz., Krancz (Kopácsi), Virág (Czlenner),

Schmalzl, Tieber J., Horváth L., Varga P.

Vasszécseny: Pungor – Horváth D. (Porga), Maczek (Bori), Viszked, Pongrácz, Kontics, Orsós J., Varga M., Gál (Orsós G.), Gombkötő, Vadász.

Gólszerző: Vadász.

Viszák–Szentpéterfa 0–5 (0–2). Viszák, 100 néző, vezette: Bazsó F.

Viszák: Szabó Gy. – Tóth P. (Pungor), Novák, Benkő, Agg M., Szabó P. (Lendl), Wolf, Horváth R., Kozics, Kádár, Agg R.

Szentpéterfa: Wágner Sz. – Török, Wágner K., Gaál Á., Wágner R. (Baranyai), Farkas H., Skrapits (Hoós G.), Gaál R. (Keringer), Jurasits, Hoós B., Frányi (Kovács B.).

Gólszerzők: Gaál R. (2), Farkas H. (2), Wágner Sz.

Kiállítva: Wolf (55., Viszák).

Csákánydoroszló–Rábatótfalu 1-0 (1-0). Csákánydoroszló, 150 néző, vezette: Kondor T.

Csákánydoroszló: Baba – Danyi, Draskovics, Kardos (Szakály), Makai, Horváth Á. (Horváth Zs.), Nagy M. (Tóth N.), Dedics, Biczó, Horváth Z., Sárközi.

Rábatótfalu: Gongola – Keresztúri, Náricza, Szakács (Kovács Á.), Balázs A., Sütő, Balázs L., Domján Dá. (Merk­li), Molnár A. (Anderkó), Németh D., Domján Do.

Gólszerző: Makai.

Kiállítva: Horváth Z. (74., Csákánydoroszló).

A sok nagy helyzetet kihagyó Csákány megérdemelt győzelmet aratott – és magának tette nehézzé a mérkőzést. Hazai oldalon mindenki jó teljesítményt nyújtott.