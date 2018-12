Szilveszter Kupa: Jó meccseket hozott az első nap, következhet a folytatás

Csütörtökön elkezdődött a 33. Szilveszter-Concordia Üzemanyagkutak Kupa – Vas megye hagyományos, nagy presztízsnek örvendő kispályás labdarúgótornája. Pénteken is egymást érik a meccsek.

Az év utolsó jelentős – pénzdíjas – labdarúgó-erőpróbáján négy kategóriában (profi, amatőr, öregfiúk, női) összesen 54 csapat küzd a minél jobb helyezésekért. A mezőny erős, minőségi gárdákat, ismert, korábbi kiváló futballistákat vonultat fel. A csapatok szombatig a Haladás Sportkomplexumban meccselnek, aztán a vasárnapi helyosztóknak már az Aréna Savaria ad otthont. Érdekesség, hogy idén – a nevezők kérésének megfelelően – csak a centerpályán zajlanak a küzdelmek, így minden egyes gárda nézők előtt mutathatja meg a tudását. A torna nagy részében 1×20 perces mérkőzéseket vívnak a felek, csak a három finálé lesz 2×15 perces.

A csoportmeccsek után az öregfiúktól a három csoportgyőztes és a legjobb második jut tovább. Az amatőröknél a csoportok első és második helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut be a 16 közé. A profiknál az első négy jut tovább, míg a nőknél mindkét csoportból az első kettő.

A 33. Szilveszter Kupát csütörtökön reggel az amatőr C csoport csapatai kezdték. A négyesből a korábbi Haladás-kedvenc, Sipos Norbert által vezérelt S1 Ingatlan együttese teljesített a legjobban, mind a három mérkőzését magabiztosan nyerte meg. A még továbbjutást jelentő második helyért nagy csatát vívott a Casablanca Kávézó-IMO, valamint a Söröskupak-Kőszeg Autó gárdája – egymással nem bírtak, 2-2-t játszottak. A versenyfutást végül a Casablanca nyerte meg, főleg azért, mert 11-2-re gázolta el a Korona FC-t, alaposan feljavítva így a gólarányát.

Amatőr C csoport, végeredmény: 1. S1 Ingatlan 9 pont, 2. Casablanca Kávézó-IMO 4, 3. Söröskupak-Kőszeg Autó 4, 4. Korona FC.

Aztán következtek az öregfiúk, a +40 éves futballistákat felvonultató csapatok.

A C csoport mérkőzéseivel kezdődött a veteránok küzdelme. Az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a címvédő, az idén is a legfőbb favoritok közé sorolt Trió Egerszeg jó eséllyel megnyeri az ötös küzdelmét. Így is történt, a több volt NB I-es, Haladás- és ZTE-futballistát, például Kaj Andrást, Molnár Balázst, vagy éppen Kocsárdi Gergelyt felvonultató alakulat roppant magabiztos teljesítményt nyújtott, hibátlan mérleggel szerezte meg a csoportgyőzelmet. Érdekesség, hogy a Szombathelyre rendszeresen visszatérő Trió idén sem változtatott a taktikáján, Molnár Balázst egyfajta vészkapusként bevetve, egyben hatodik mezőnyjátékosként futballozott. A második helyre a sok nagy csatát megélt, ma is aktív, zömében gyöngyöshermáni futballistákkal harcba induló Alvég-Szentkirály együttese ért oda.

Öregfiúk C csoport, végeredmény: 1. Trió Egerszeg 12 pont, 2. Alvég-Szentkirály 9, 3. APTÍV 6, 4. Nádasdi Öregfiúk 3, 5. Savaria Honvéd 0.

Az öregfiúk B és A csoportja zárta az első napot. Mindkét csoport küzdelme lapzártánk után ért véget, de az első meccsek sokat sejtető eredményekkel értek véget. A B csoportban a veretes névsorral nevező Fratelli Pizzéria két magabiztos győzelemmel nyitott (8-1, 5-1), így nagy léptekkel kezdett el menetelni a csoportgyőzelem felé – Varga Roland gólerős játékkal segítette csapatát. Az A csoportban az összeszokott, minőségi futballistákat felvonultató Old Time PP Trans kapta el jól a rajtot, ugyancsak két győzelemmel (2-1, 4-0) mutatkozott be – és ezzel természetesen bejelentkezett a csoportgyőzelemért.

Pénteken az amatőr A (Szelfigép-Szombathely, Fratelli Pizzéria, Seven Nation Army, Autó Egyed Bt.), B (Atlantisz Tűzvédelem Sé, Csikar Csárda és Panzió Kőszeg, Colonia FC, Lara-Autó­kozmetika-FC Buntstift), D (Jóbarátok, Csikó Csárda, Fociszak FC-Csupor Étterem, Haladás Szurkolói Kör) E (Relax Caffe&Pub Söralátét FC, Ölbői Horgásztó, Piccolo Club Szombathely-Pepe Team, No Name) F (Beauty Garage, Jumbo Intertrans, Atletico Juniors, Atlantis Sé SE) és G (Aninim FC Padrino, Avadoo Design Sopron, Desperado Söröző Szombathely, Chocofive) csoport csapati lépnek pályára. Az első meccs 7 órakor kezdődik, az utolsó pedig 22 óra után fejeződik be – hosszúnak ígérkezik a nap. Érdemes figyelni a Fratelli, a Buntstift, a Fociszak, a Pepe Team, a Jumbo és a talán a Desperado gárdáira, mindannyian esélyesek a továbbjutásra.

