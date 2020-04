SZKKA: fizetéscsökkentésekre van szükség

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek a profi sportklubokat sem kímélik – fizetéscsökkentéssel igyekszik átvészelni a nehéz időszakot a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub NB I-es női kézilabdacsapata is.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női kézilabdacsapata tavaly megnyerte az NB I/B-s bajnokságot, feljutott az élvonalba – 44 év szünet után hozta vissza az NB I-es női kézilabdát Szombathelyre. És a csapat tovább írta a sporttörténelmet, hiszen újoncként remekül teljesített, nagy léptekben menetelt a bennmaradás, sőt inkább már a középmezőny felé – nyolc fordulóval a vége előtt 11. a 14 csapatot felvonultató félbeszakadt bajnokság tabelláján.

– Nem tagadom, a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek minket sem kerültek el – jelezte Pődör Zoltán, az SZKKA klubvezetője. – A bajnokság félbeszakítása nekünk komoly érvágás, bevételkiesés, hiszen rendre telt ház előtt léptünk pályára – akár a Haladás Sportcsarnokban, akár az Arena Savariában meccseltünk. És hát a támogatónk, a szponzoraink is nehézségekkel küzdenek ezekben a vészterhes időkben. Ezért nálunk is hozzá kellett nyúlni a fizetésekhez. Egyesével ültem tárgyalóasztalhoz a profi játékosainkkal. Nagy örömömre a keret zöme átérezte a kialakult helyzetet, belement a fizetéscsökkentésbe, a szerződésmódosításba, akárcsak a szakmai stáb tagjai – pedig komoly mértékben csökkentek a fizetések. Akadtak viszont olyanok is, akik nem mentek bele a fizetéscsökkentésbe – velük szerződést bontunk.

– Ugyanis nekünk nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is koncentrálnunk kell – folytatta Pődör Zoltán. – Nem hazardírozhatunk, nem játszhatunk a pillanatnyi túlélésre. Számunkra az a legfontosabb, hogy az SZKKA továbbra is stabil, működőképes egyesület legyen. Az NB I-es gárdánk mellett 22 csapatunk szerepel a különböző bajnokságokban, majdnem 300 utánpótláskorú sportoló kézilabdázik nálunk – értük is felelősséggel tartozunk.

– Egyébként szerintem egyetlen NB I-es csapatot sem fog elkerülni a gazdasági válság, mindenhol lesznek távozó sztárok, légiósok, a legtöbb csapat kerete szűkülni, gyengülni fog – adott hangot véleményének Pődör Zoltán. – Nekünk azonban talán kedvezőbb a helyzetünk, hiszen nem sok helyen működik olyan szintű utánpótlásképzés, mint nálunk, így mi jövőre fel tudjuk tölteni az NB I-es keretünket saját nevelésű játékosokkal. Készen állunk a folytatásra! – tette hozzá.