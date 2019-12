Történelmi, válogatott sportlövőmérkőzés

A történelmi, első válogatottak közötti nemzetközi sportlövőmérkőzésen hatalmas fölénnyel nyert Magyarország csapata Szlovákia ellen.

Szombat reggel közel százmillió forintot érő, negyven lőállással berendezett csarnok várta az első 10 méteres nemzetek közötti sportlövőmérkőzés résztvevőit – ugyanolyan, mint amilyent a világversenyeken, olimpiákon, világ- és kontinensbajnokságokon is használnak. Magyarország és Szlovákia csapatát is négy-négy légpuskás, illetve légpisztolyos alkotta. A mieinknél a riói olimpikon pisztolyos Tátrai Miklós volt a korelnök a maga 33 évével, a többiek vagy még csak közelítenek, vagy épphogy elhagyták a húszat. De már a világ élvonalába tartoznak, a felnőttek között is. A rendezvényt Tóth Kálmán, Szombathely önkormányzata városstratégiai, idegenforgalmi és sportbizottságának elnöke nyitotta meg, egyúttal virággal köszöntötte a legeslegjobbat, a 25 méteres sportpisztoly számban világranglista-­első, tokiói olimpiai kvótás, a minap a nemzetközi szövetség Golden Target Awards elnevezésű díját is elnyerő Major Veronikát.

Aztán megkezdődött a két „félidős” mérkőzés. A számok két-két női és férfi versenyzője délelőtt az egyik, délután a másik párosításban mérte össze tudását. Ugyanúgy 60 lövés volt a penzumuk, mint a világversenyeken. A tízes sorozatok után részeredményeket hirdettek. Már az első körben nagy előnyre tettek szert a magyarok (aki a tízes sorozatban jobbnak bizonyult a riválisánál, 2 pontot szerzett csapatának) – és csak nőtt és nőtt a különbség. A dél­előtti menetet 73-23-ra, a délutánit 72-22-re nyerték meg a magyarok – mindkét szakágban sokkal jobbak voltak. Magyarország–Szlovákia 147-45.

Közben nem csak a sportlövészetet közelről ismerő nézők szórakozhattak. Érdekes volt bepillantást nyerni ebbe a különleges világba, ahol a fegyverek csak nyomokban emlékeztetnek azokra, amiket búcsúkból, szakkörökből ismerhetünk – precíziós műszerek már ezek. És az is bámulatos, ahogy a versenyzők ki tudják zárni a külvilágot – nem kell csendben lenni a nézőtéren, még kereplőkkel sem sikerülne kizökkenteni őket.

– Különleges, sporttörténelmi nap volt, csapatokkal meccset még soha nem rendeztek. A versenyzők nagyon élvezték, a mieink minél nagyobb különbséggel akartak nyerni. Nagyon szeretnénk, ha lenne folytatás és a jövőben is nyitott lenne Szombathely erre és ehhez hasonló rendezvényre. – mondta Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára.

A vasárnapi amatőr ob-ről később számolunk be.