Továbbra is hibátlan hazai pályán a Körmend

A Pécs is meghajolt a piros-feketék szentélyében. Az Egis Körmend a második negyedtől fokozatosan kerekedett felül ellenfelén, és újabb fontos győzelmet gyűjtött be hazai pályán.

Egis Körmend – Pécsi VSK-VEOLIA 84-70 (26–22, 25–18, 16–16, 17–14) Körmend, 1900 néző V: Benczúr T., Ádám J., Minár L. KÖRMEND: Németh 2, Bradford 9, PRICE 19/9, Hammonds 13/3, Delas 8 Csere: THAMES 14/6, Ferencz 7/3, CSORVÁSI 10, Takács 2, Oroszi-, Lajsz-, Kiss Vezetőedző: Matthias Zollner

PÉCS: PONGÓ 11/9, Taylor 10, BUDIMIR 20/6, Ciric 3/3, Wright 12 Csere: Demeter-, Olasz 5, Bíró 7/3, Popgyákunik 2, Berkics- Vezetőedző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 4. p.: 6-9. 9. p.: 20-19. 12. p.: 30-25.,18. p.: 46-25. 23. p.: 53-42. 28. p.: 63-49. 33. p.: 74-56. 37. p.: 84-63 Kipontozódott: –

A felsőházi középszakasz harmadik fordulójában találkozott egymással a Körmend és a Pécs. A vendégektől hiányzott Horti Bálint, aki el sem utazott a Rába partjára. A center hetek óta sérüléssel küzd, könyökgyulladása miatt mostanra esett ki a játékból, jelenleg injekciókúrával kezelik.

Budimir és Price csatájától szóltak az első percek, hol egyik, hol másik talált be, felváltva estek a kosarak. Nagy iramot diktált mindkét fél, de a védekezésre kevésbé adott. A negyed közepén öt ponttal vezetett a Pécs (10-15), de Thames és Ferencz is egy-egy hárompontossal köszönt be a padról, ez megakasztotta a baranyaiak lendületét. Taylor kis híján gyűrűszaggató zsákolása szépségdíjat is kaphatott volna, de ez nem vigasztalta a PVSK-t, mert már a Körmendnél volt az előny (24-19).

Bradford csibészes labdacsenése után Csorvási került helyzetbe a második etap elején, amit nem hibázott el. Ciric viszont a hárompontos vonaltól tüzelt hibátlanul, így tapadtak egymásra a felek. Ezután egy kicsivel több gázt adott a Körmend, hibákra kényszerítette ellenfelét, kialakult a legnagyobb különbség (38-29). Nem sokkal később elérte a tízpontos vezetést is a házigazda (41-31). Nagyon igyekezett a vendég együttes, de nem ment sokra, mert a Körmend sok esetben könnyen átjárta szellős védekezését.

A nagyszünet után hárompontosokkal operált mindkét fél, sikertelenül. Aztán jöttek a duplák, itt is volt némi hibaszázalék, de azért már jegyeztek néhány kosarat. Delas számára szokatlanabb terepre tévedt, de nagy magabiztossággal megoldotta a feladatot, beakasztott egy hibátlan távolit. Ez lendületet adott a hazaiaknak a 29. percen tizenhat pontos körmendi előnyt mutatott az eredményjelző (67-51).

A záró játékrészben is nagyobb aktivitást és koncentrációt mutatott a Körmend, tizennyolc pontos előnyére rászolgált a házigazda (74-56). Sokat hibázott és fals dobásokat mutatott most a Pécs, meghatározó játékosai elfáradtak a végjátékra. Thames triplájával a 37. percben ugrott át a húsz ponton a körmendi vezetés (84-63).

A hazai győzelem ténye nem volt kérdés, saját pályán továbbra sem talált legyőzőre a Körmend ebben az idényben, sőt, tíz meccs óta veretlenek a bajnokságban a piros-feketék.

Matthias Zollner: A győzelemnek örülök, de nem vagyok maradéktalanul elégedett a mai teljesítménnyel. Az első félidőben elég gyenge védekezést mutattunk, nem koncentráltunk eléggé a feladatunkra. Ez nem lesz elég a Falco ellen, ha meg akarjuk őrizni veretlenségünket hazai pályán.

Csirke Ferenc: Gratulálok a Körmendnek, nem csak a mai győzelemhez, hanem a hosszú ideje tartó sikeres sorozatához. Nem vagyok elégedetlen a csapatom teljesítményével