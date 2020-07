Travis Taylor az Egis Körmend játékosa marad

Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának sikerült megállapodásra jutni a tapasztalt, mozgékony centerrel, aki az előző szezonban is a csapat meghatározó játékosa volt.

A 30 esztendős, a támadólepattanókra is jó ütemben érkező, látványos megoldásokat is bemutató kosaras a következő szezonban is az Egis Körmend játékosa lesz.

A 203 centiméter magas center a Matthias Zollner által irányított Güssing Knights játékosaként kezdte meg profi karrierjét. Ebben a két szezonban nem csak két osztrák bajnoki címet szerzett, de az Euro Challenge sorozatban is stabil teljesítményt mutatott. Ezt követően a francia Le Havre együtteséhez igazolt, ahonnan szezon közben tette át székhelyét Sopronba. 2016 nyarán a svájci Fribourg Olympic játékosa lett, a következő szezont pedig Bulgáriában, a Rilski Sportist keretében töltötte. A Körmend előtti utolsó idényét Németországban kezdte, öt találkozó erejéig pályára lépett a Basketball Löwen Braunschweig csapatában, majd Törökországban, a Bandirma Banvit Kirmizi együttesénél játszott.

Az előző, csonka szezonban 21 bajnokin lépett pályára, ebből 17 alkalommal kezdőként. 13.3 pontot, 10.3 lepattanót (a bajnokság második legjobb teljesítménye volt) és 1.1 gólpasszt átlagolt.

Hasonló számokat produkált a FIBA Europe Cup sorozatában, is, hiszen 12 mérkőzésen átlagban 12.9 pontot, 10 lepattanót és 1.7 gólpasszt jegyezhettek fel a neve mellé.