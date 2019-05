Vb-negyeddöntőben a tekeválogatottak

A női után a magyar férfiválogatott is bejutott a Csehországban zajló teke-csapatvilágbajnokság negyeddöntőjébe.

Szerdán a magyar női válogatott biztosította be csoportgyőzelemmel a negyeddöntőbe jutását a világbajnokságon, csütörtökön a férfiak tették ugyanezt. A Répcelaki SE-tekeshop.hu három játékosát is soraiban tudó válogatott a 7:1-es vasárnapi, Olaszország elleni győzelem után – Románia visszalépése miatt egy kört pihent. A C csoport utolsó mérkőzése előtt már eldőlt, hogy a magyar és a horvát csapat is ott lesz a legjobb nyolc között, hiszen az olaszokat mindkettő legyőzte. A tét a csoport első helye volt és az, hogy a győztes nem kerül egy ágra a világbajnoki címvédő Szerbiával. Nos, szoros párharcokat hozott a találkozó, de 6:2-es magyar győzelmet. A répcelakiak közül Kakuk Leventének ezúttal nem sikerült pontot szereznie, 11 fán múlott, hogy Manev nyert – a magyar klasszis 642 fát ütött. Zapletán Zsombor 635 fával járult hozzá a győzelemhez – hét fával, és 3-1-es szettaránnyal volt jobb Kujundzicnál. Móricz Zoltán ezen a meccsen nem lépett pályára.

Magyarország–Horvátország 6:2 (3856-3812).

Magyarország: Kakuk 642, Kiss N. 657, Brancsek 666, Zapletán 635, Ki8ss T. 623, Kovács G. 633.

Horvátország: Manev 653, Fridl 592, Bolanca 648, Kujundzic 628, Muse 654, Rados 637.

A negyeddöntő mérkőzéseit pénteken játsszák, a magyar férfiválogatott 15 órakor kezd Szlovákia csapata ellen.