Videón a Szombathelyi Haladás Siófok elleni fölényes győzelme

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Merkantil Bank Liga első fordulójában a Szombathelyi Haladás magabiztosan, 5-1-re legyőzte a Siófok együttesét. További örömhír lehet a zöld-fehér klub számára, hogy a szurkolók is szép számmal jelentek meg a balatonparti városban, hogy a helyszínen tekintsék meg a találkozót. Valószínűleg egyikük sem bánta meg, hogy vállalta az utazást, hiszen a jó játék ezúttal sok góllal is párosult.

Az MLSZ TV jóvoltából, akik lemaradtak a mérkőzésről is megtekinthetik a találkozó összefoglalóját: