Nagyon nem megy a Bullsnak Indianapolisban

A chicagóiak megszakítás nélkül a nyolcadik alkalommal kaptak ki Indianapolisban.

A 29 éves Damian Lillard karrierje első tripla duplájával (36 pont, 11 gólpassz, 10 lepattanó) vezette győzelemre a Portlandet, amely 125-112-re győzte le a vendég Houstont. Lillard sorozatban a hatodik meccsén dobott 33 pont felett. A vendégeknél – akik másfél negyeden át kézben tartották az irányítást – Russell Westbrook 39 ponttal zárt, a houstoni játékos a legutóbbi kilenc mérkőzésén nyolcadszor érte el legalább a 30 pontot.

Stop it Dame 😳

