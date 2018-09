Az utóbbi időszak nem könnyű az énekesnőnek, de a hihetetlenül pozitív energiája mindig túllendíti a nehezén.

Tíz napig kórházban kezelték Pásztor Annát, miután nemrég elment a hallása. Az utóbbi időszak nem könnyű az énekesnőnek, de a hihetetlenül pozitív energiája mindig túllendíti a nehezén. Keresi az új élményeket, és nemrég szenvedélyévé vált a főzés is, a MesterChef VIP-ben pedig megmutatja, mennyire – írja a Lokal.

Kétségtelen, hogy az utóbbi hónapokban nem csak jó dolgok történtek velem. Nemrég elment a hallásom, a bal fülemre egyáltalán nem hallottam – kezdte Pásztor Anna.

Nem tudom az okát, lehet a stressz vagy az, hogy túl hangosan hallgattam a zenét, esetleg a megfázásom miatt. De az biztos, hogy nem volt kellemes élmény. Tíz napon keresztül kellett visszajárnom a kórházba, infúziót kaptam, és szedek antibiotikumot is. Most már jobb a helyzet, de olyan volt kicsit, mintha a tenger alatt lennék – magyarázta az Anna and the Barbies zenekar frontembere. Anna mindig mosolyog, igazi energiabomba, de az elmúlt időszak őt is megviselte. Mint ismert, egy férfi egy éven át bombázta zaklató üzenetekkel, majd egy cipőjébe rejtett késsel elment a koncertjére. Félő volt, hogy a rajongó az énekesnő életére tör, de szerencsére sikerült elkapni. Azóta előzetes letartóztatásban van. Annának pedig a történtek után testőrökkel kell járnia.

A történtek ellenére mégis szerencsésnek mondom magam, mert volt figyelmeztetés, tudtam védekezni. Én egy gengszter vagyok, tizenegy éven keresztül éltem a világ bicskás negyedeiben, volt mitől félni. Engem viszont nem abból a fából faragtak, hogy egy percig is féljek – tette hozzá Anna, aki inkább próbál a pozitív dolgokra koncentrálni. Például új szenvedélyére, a főzésre. A TV2 új műsorában, a MesterChef VIP-ben pedig megmutatja, mit tud a konyhában.

Általában jazz-zenére főzök, mert ha metálra, akkor mindent túlfűszerezek. Kicsit azért félve mentem a MesterChef VIP-be, mert nem tudtam, hogy mire számíthatok. Nos, majd láthatják a nézők, hogy nagyon béna voltam. Röhögnivaló! Felhoztam egy burgonyát, mert krumplipürét akartam csinálni, észrevettem, hogy pudvás, de már az operatőr is nevetett rajtam. Ugyanis kiderült, hogy semmi baja a krumplinak, csak éppen édesburgonya, amit előtte egyáltalán nem ismertem. Azóta viszont nagyon szeretem!

A műsor pedig annyira behúzott a főzésbe, hogy el fogok menni séfsuliba, de persze nem váltok szakmát. Egyébként több étterembe is bekéredzkedtem, hogy tanuljak. Elmentem egy fűszerboltba, ahol meghallgattam egy háromórás előadást a fűszerekről. A cukrász barátnőmhöz is odaköltöztem két napra. Ez is bizonyítja, hogy szenvedélyesen szeretek élni, zenélni, főzni és persze enni is!

Borítókép: Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar énekese az augusztus 20-ai központi rendezvények keretében adott koncerten a Várkert Bazár előtt felállított színpadon 2018. augusztus 19-én.

MTI Fotó: Illyés Tibor