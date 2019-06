Egy jóízű rock and roll bulival készül a Tankcsapda a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválra

Az együttes kifejezetten szeret Vas megyében koncertezni, sőt az is kiderült, hogy volt egy rövid időszak, amikor egy munka miatt Szombathelyen laktak. Természetesen üzentek a fesztiválra kilátogatóknak is.

A koncert apropójából felkerestük a Tankcsapdát, a zenekar nevében pedig a frontember, Lukács László beszélt elsősorban Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválon szerzett tapasztalataikról. Az együttes kifejezetten szeret Vas megyében koncertezni, sőt az is kiderült, hogy volt egy rövid időszak, amikor egy munka miatt Szombathelyen laktak. A jövőbeli terveikről is beszámoltak, és természetesen üzentek a fesztiválra kilátogatóknak is.

Évek óta résztvevői vagytok a Gencsapáti Pünkösdi Fesztiválnak. Milyen benyomást tett rátok a rendezvény?

Bevalljuk, hogy az első ottani koncert előtt meg kellett néznünk a térképen, hogy hol is van Gencsapáti, mert még a nevét sem ismertük… Azóta ez nagyon sokat változott, és ehhez természetesen nagyban hozzájárult a Pünkösdi Fesztivál és annak vonzereje.

Szerintetek melyik évben sikerült a legjobban?

Minden koncerten azon vagyunk – és ez természetesen Gencsapátiban sincs másként – hogy az adott estén, a lehető legjobb koncertet adjuk a közönségnek. Mivel azonban mi is „csak” emberek vagyunk és nem gépek, ez lehet, hogy nem mindig sikerül maximálisan. Ezzel együtt a Gencsapáti koncerteket mindig is élveztük, már akkor is, amikor még sátorban volt a színpad, és persze azóta is, mióta jóval nagyobb, látványosabb és szabadtéri a rendezvény. Az első időszakban ráadásul nem volt egyszerű sem a szervezők, sem pedig a fellépők helyzete, hiszen olykor-olykor az időjárás nagyon nem volt kegyes. De akkor is mindenki maximálisan azon dolgozott, hogy a lehető legjobb körülmények között lehessen koncertezni.

A Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál évről évre lett egyre nagyobb. Mit gondoltok, mi a siker titka, ha fesztiválról van szó?

A Gencsapáti fesztivál nagyon széles palettát kínál, akár a zenei kínálatot, akár a gasztronómiát, akár az egyéb kiegészítő programokat nézzük, ezért is válhatott az évek alatt egy igazi, tömegeket vonzó rendezvénnyé. Fontos a kitartás, és az, hogy a közönség igényeit összehangolták a zenei kínálattal. A fellépők pedig profi körülmények között léphetnek színpadra, ezért mindenki szívesen jön a Pünkösdi Fesztiválra koncertezni.

Milyen Vas megyében koncertezni, milyen a hangulat, az emberek?

A Tankcsapda már a megalakulását követő legelső turnén is járt a megyében, hiszen az első koncertjeink egyike éppen Szombathelyen volt. Elég régi tehát a ’csapda és Vas megye kapcsolata, ami az elmúlt harminc évben természetesen rengeteg koncert, és egyéb élménnyel bővült. Sokat lehetne sztorizni, de legyen elég annyi: Vas megye igazi rock orientált része az országnak, így érthető, hogy nagyon szeretünk itt játszani. Az sem véletlen, hogy decemberben már harmadik alkalommal készülünk a szombathelyi Arena Savariat bevenni.

Van Vas megyéhez köthető valamilyen különleges emléketek, élményetek?

Ennyi év alatt természetesen sok élménnyel gazdagodtunk, de az egyik legizgalmasabb az a bő két hét volt, amikor a kilencvenes évek közepén – és ezt kevés tankcsapdás tudja, de – itt, egész pontosan Szombathelyen laktunk egy stúdió felvétel miatt. Sokat dolgoztunk, de arra is volt időnk, hogy csavarogjunk a városban. Élveztük az ott töltött időt.

Milyen terveitek vannak a nyárra?

A nyár a koncertezésről a fesztiválokról szól elsősorban, de az idén – ami a Tankcsapda harmincadik, jubileumi éve – június 12-én Liliput Hollywood címmel megjelenik egy nagyon érdekes és rengeteg, a zenekarról eddig el nem mondott dolgot tartalmazó könyv, készülünk egy új dal klipjével is, és a nyár végén az ősz elején érkezik az új Tankcsapda album is.

Mit üzennétek a fesztiválra kilátogatóknak?

Annyit csak, hogy egy jóízű, rock and roll bulira készülünk, szóval érezze magát mindenki jól az egész fesztiválon!

A Tankcsapdával június 9-én, vasárnap este 20.30-kor, a nagyszínpadon találkozhatnak a Pünkösdi Fesztiválra kilátogatók.