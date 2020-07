Indulna az amerikai elnökválasztáson Kanye West

Megmérettetné magát az Egyesült Államokban idén novemberben tartandó elnökválasztáson Kanye West rapper – derül ki az afroamerikai énekes helyi idő szerint szombaton közzétett Twitter-üzenetéből.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020