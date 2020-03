Az Albához látogat a Körmend csapata

Az Egis Körmend kosárcsapata szerdán Székesfehérvárra látogat, a 21. forduló bajnoki meccse 18 órakor kezdődik az Alba Regia Sportcsarnokban.

Jönnek a kétmeccses hetek az Egis Körmend menetrendjében. A Kecskemét elleni győztes hazai bajnoki után szerdán Székesfehérváron vendégsze­repelnek a piros-feketék. A vasi együttesnél mindkét újonnan szerződtetett játékos, Wesley Person és Tóth Norbert is pályára lépett. A mérkőzést uralta a Turner-Varnado-Taylor légiós trió, de a hajrában nagyon kellettek a csapatkapitány, Ferencz Csaba pontjai. A piros-feketék rang­időse újabb sikerre vezetné csapatát idegenben a székesfehérváriak ellen. A Körmend második a bajnokságban, mind­össze egy győzelem választ­ja el megyei riválisától, a Falcótól. Az Alba Fehérvár legutóbb Jászberényben nyert, jelenleg ötödik a tabellán, szintén egy győzelemre van a negyedik DEAC-tól. Tehát mindkét csapatnak fontos lenne egy újabb győzelem.

– Nagyon jó csapat az Alba Fehérvár, otthon különösen veszélyes, de azért mi szeretnénk meglepetést okozni szerdán este – mondta Ferencz Csaba, a körmendiek csapatkapitánya. – A védekezésünk hatékonysága most is döntő lesz, és az is, hogy a kivédekezett helyzetek után mennyire tudunk gyors támadásokat indítani. A saját játékunkat fogjuk erőltetni. Nyilván ehhez azért a Fehérvárnak is lesz egy-két szava. Szerintem komoly játékerőt képvisel minden poszton, így nem lesz könnyű dolgunk, bár az igaz, hogy most már nekünk is hosszabb a padunk. A februári szünet előtt ellenfelünk meglehetősen rapszodikus játékot mutatott, de a múlt heti, Jászberényben szerzett győzelme egyértelműen jelzi, hogy tudott építkezni. Igazi csapatként hozta össze a győzelmet, ezért nagyon észnél kell lennünk. Felkészültünk a fehérváriakból, tudjuk erősségeiket, és ismerjük a gyenge pontjaikat. Nálunk is megvan az összhang csapaton belül, így mindenképpen győzelemre törünk a fehérváriak otthonában.

A szerdai meccsel kapcsolatos hír, hogy a rendező egyesület 130 belépőjegyet biztosított a vendégcsapat szurkolóinak, amelyeket a mérkőzés előtt lehet megvásárolni a Gáz utcai Alba Regia Sportcsarnok jegypénztárában.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Falco 20 17 3 1720–1458 0.925

2. Körmend 20 16 4 1687–1502 0.900

3. Atomerőmű 20 13 7 1722–1621 0.825

4. DEAC 20 12 8 1663–1620 0.800

5. Alba Fehérvár 20 11 9 1766–1762 0.775

6. Szolnok 20 11 9 1598–1534 0.775

7. PVSK 20 11 9 1694–1730 0.775

8. ZTE 20 10 10 1759–1767 0.750

9. Oroszlány 20 10 10 1637–1606 0.750

10. Kecskemét 20 9 11 1555–1631 0.725

11. Sopron 20 8 12 1589–1622 0.700

12. Kaposvár 21 7 14 1720–1755 0.667

13. Szeged 21 4 17 1678–1887 0.595

14. Jászberény 20 2 18 1382–1675 0.550