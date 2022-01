Az aranyvonat vasúti szerelvénye 1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé. A Magyar Nemzeti Bank harminctonnás aranykészletével, nagy összegű devizatartalékaival, valamint a letétbe helyezett értékeivel. Állítólag a kincseket a szovjetek elől akarta elmenekíteni a Szálasi-kormány. Hogy erről a vonatról vették-e le vagy miként került Szombathelyre több mint 26 kilogramm arany, nem tudni.

Mindenesetre a korabeli sajtóban megjelent, hogy itt emelték ki egy kútból a kincset érő rudakat. Az újsághíreket Egyed László tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa találta, miközben anyagot gyűjtött az idén 150 éves szombathelyi tűzoltóság történetéhez. Az egyik lap 1946 szeptemberében arról tájékoztatott, hogy a gazdasági rendőrségre úgynevezett „bizalmas információ” érkezett: Szombathely mellett egy majorban arany van elrejtve. Másnap két detektív jelent meg Szombathelyen, a Nemzeti Bank itteni fiókjának ellenőrénél, mert a feljelentés szerint ő rejtette el az aranyrudakat.

A gyanúsított ezt be is vallotta –1945. március 29-én dobta be a kútba –, de a rejtekhelyet nem akarta elárulni. A nyomozók azonban házkutatási parancsot is hoztak magukkal a budapesti főkapitányságról, így jogosultak voltak körülnézni a bank alkalmazottjánál, és találtak is egy feljegyzést a Kelemen-majori kútról, hogy tudniillik a víz alatt egy pléhkazettában van az arany. A gazdasági rendőrség detektívje a helyi tűzoltókkal kiment a helyszínre, hogy kiszivattyúzzák a vizet. A tűzoltók előtt az a probléma állt, hogy a szivattyú csak nyolc méterig tudta volna kiszívni a vizet, a kút pedig tizenöt méter mély volt.

Úgy oldották meg a technikailag lehetetlennek látszó feladatot, hogy ástak egy gödröt a kút mellé a különbözet áthidalására, és a gödör mélyéről indították a műveletet. Oda tették le a szivatytyút és a csöveket, onnan szippantották ki a vizet. Mindez öt napig tartó kemény munka volt, míg végre a nyomozó leszállhatott a kútba, hogy a kazettát keresse, de közben megint ellepte a víz. A tűzoltók ekkor létrát adtak le neki, háromszor kellett víz alá buknia, mire a kincset kitapogatta, az iszapba fúródott fémdobozt megtalálta. Az aranyrudakat a felszínre hozták, és a rendőrkapitányságra szállították.

Ott megmérték: 26,41 kilogramm volt. A detektív Budapestre szállította az aranyat és kihallgatták a gyanúsítottat, Kanzsó Gábort, aki azt vallotta, hogy a kincs Kereskedelmi Bank tulajdona, be is jelentette számukra az arany elrejtését, sőt erről a Nemzeti Bank is tudott. Nem ismeretes, hogyan egyeztek meg egymással a bankok az eset után, de a helyi tűzoltók leleményességből jelesre vizsgáztak.