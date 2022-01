A szombathelyi Csaba út és a 86-os főút várost elkerülő szakaszának kereszteződésében nagyon sok baleset történik, több halálos és súlyos sérüléssel járó ütközés is történt már. Már többször is felvetettük, hogy a nagy forgalom miatt szinte minden időszakban életveszélyes balra kanyarodni a Csaba útról, ezért érthetetlen, hogy miért nem tiltják meg innét a balra kanyarodást, miközben ez az autósoknak szinte semmiféle kitérővel nem járna, hiszen a Vépi út felé az elkerülő úttal párhuzamosan nagyon egyszerűen el lehet jutni a Vépi úti körforgalom felé, ahol sokkal biztonságosabban be lehet csatlakozni az elkerülő út forgalmába.

Fotó: Horváth Balázs