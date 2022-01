Frissítve:

12:10

A legfrissebb információink szerint, magyar oldalról rálőtt az osztrák határőrre egy embercsempész ma reggel, majd a szentpéterfai régi határőr laktanyában keresett magának menedéket. A TEK az épületet körülvette, nemsokára osztrák oldalról érkezik egy drón is, ami segítheti az elfogási műveletet. Meg nem erősített információink szerint ráadásul nem egyedül, hanem társával együtt bújt el az embercsempész. Ez az akció már javában tartott, mikor egy moldáv embercsempész is megérkezett a településre és egyenesen a rendőrök karjaiba futott (fotóink ennél az elfogásnál készültek). Az ideiglenes magyar forgalmi rendszámmal ellátott Reanult-ból tizennégy, magát szír állampolgárnak mondó migránst szállítottak ki. Két ügyről van tehát szó, melyek közül az egyik még ezekben a percekben is tart.

Forrás: Cseh Gábor

A második esettel kapcsolatban a Vas Megyei rendőr-főkapitányság hivatalos közleményt is kiadott:

A rendőrök 2022. január 17-én, a délelőtti órákban Szentpéterfa térségében állítottak meg egy ideiglenes magyar forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművet, amelyet egy moldáv állampolgár vezetett. A gépkocsiban tizennégy, magát szír állampolgárnak mondó személy utazott. A rendőri intézkedés során az utasok sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, ezért őket a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A moldáv férfival szemben – őrizetbe vétele mellett – embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indul - áll a rendőrség közleményében.

Korábban írtuk:

Információink szerint a rendőrök hétfő reggel ellenőrizni akartak egy járművet Szentpéterfa határában. Úgy értesültünk, hogy az autót vezető embercsempész elmenekült a helyszínről. Úgy tudjuk, hogy rá is lőttek egy osztrák járőrre, ezért a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. Nagyjából 13 illegális bevándorló utazhatott az autóban, őket az út szélére ültették. Kollégáink már Szentpéterfán tartózkodnak, de nem engedik közel őket az esethez. Nem sokkal érkezésük után a TEK páncélozott járműve is megjelent a helyszínen. A rendőrautók közben már a falu táblájánál sorakoznak. A település lakói közül sokan szintén messziről szemlélik a történéseket. Amint tudunk részleteket, azonnak közöljük.