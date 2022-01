Az akciót öt rendőrautóval biztosították, amikor váratlanul fél tucat autóval és egy páncélozott csapatszállítóval megjelent a TEK is. A kommandósok a rendőri akció láttán golyóálló mellényben, rendőrkutyástul ugráltak ki az autókból. Miután azonban váltottak néhány szót a kékruhásokkal, amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan tovább is álltak. A moldáv rosszfiú nem az ő emberük volt, ők nagyobb zsákmányra vadásztak, a lövöldözőt keresték.

Az akciófilmbe illő jelenet után tettünk egy kört a faluban és rövidesen ismét találkoztunk a TEK-esekkel, akik egy mellékutcába húzódva várták, hogy lecsaphassanak a szökevényre. Elmentünk a határátkelőhöz is, de sem magyar, sem osztrák oldalon nemhogy készültséget nem tapasztaltunk, de még határőrt sem láttunk. Pedig időközben megérkezett az osztrák Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása is, ami szerint hétfőn délelőtt, egy magyar rendszámú kisteherautó a Szentpéterfától alig öt kilométerre lévő Beled melletti határátkelőn áttörte a határzárat, majd miután a határőrök egy földúton megállásra kényszerítették az autót, a tizenkét menekült kiugrott a járműből és futásnak eredt. Menekülni próbált a két embercsempész is, egyiküket elfogták, viszont a másik embercsempész, miután tüzet nyitott a katonákra, megszökött. A közlemény kitért arra is, hogy szerencsére senki sem sérült meg, viszont a lövöldöző Magyarország felé menekült.

Akkor még nem jutott el hozzánk a hír és a jelek szerint nem tudta a TEK sem, hogy a szökevény a szentpéterfai volt határőr laktanyában barikádozhatta el magát. Ezt igazolja az is, hogy a péterfai elágazónál visszafelé menet, már fel kellett nyitni a csomagtartónkat, nem rejtegetünk-e ott valakit, pláne egy fegyverest. Még a déli harangszó előtt a TEK körbezárta a laktanyát és az osztrákok is küldtek egy drónt, hogy segítsék az akciót. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban nem bukkantak a fegyveres nyomára.

Hétfőn 14.30-kor legalábbis még ez volt a helyzet, így aztán könnyen lehet, hogy mégsem a laktanya lesz a megoldás. Ez minden, amit pillanatnyilag tudni lehet, amint újabb fejlemények birtokába jutunk, frissítjük cikkünket.

Osztrák belügyminiszter: Az EU-nak erős külső határokra van szüksége

Gerhard Karner (ÖVP) belügyminiszter szerint ez az eset is a külső határvédelem szükségességét mutatja. - Ez a témát is fel fogom vetni budapesti kollégámnál - nyilatkozta hétfőn a politikus. A tárcavezető ugyanis kedden Budapesten találkozik Pintér Sándor belügyminiszterrel.

- A működő külső határvédelem az egyik leghatékonyabb intézkedés a nemzetközi embercsempészet elleni küzdelemben. Az EU-nak ezért erős külső határokra van szüksége. Az Európai Bizottságot itt is felkérjük, hogy támogassa a határmenti létesítmények építését is – mondta Gerhard Karner.