Jákon a falu kisboltjában Bárdosi Lászlóné boltvezetőt kérdeztük az árstopról. Az egyik hazai hálózathoz tartozó boltban az olcsóbb étolaj ára 839 forintról 699-re, a drágább 1180-ról 986-ra, az olcsóbb fi nomliszté 229-ről 199-re, a drágább 339 forintról 228- ra csökkent. A 2,8-as UHT tej ára 319 forintról 299-re, a csirkemellfi lé ára 2390-ről 1980-ra, a sertéscombé 1270- ről 1070 forintra változott.

– A vásárlók tudatosan készültek az árcsökkenésre – tudtuk meg a boltvezetőtől. – Azokból az árukból, melyeknek lement az ára, észrevehetően többet vásárolnak. Például a sertéscombból az előző hetekhez képest többet el tudtunk adni. A csirkefarhát már lassan hiánycikk lesz. Van, aki ragaszkodik a megszokott termékhez, de mindenki megnézi az árakat. Újdonság, hogy Szép-kártya-elfogadóhely lettünk. Aki eddig azért bement Szombathelyre, hogy egy hentesboltban el tudja vásárolni a Szép-kártyáját, az már itt is megteheti.

Kelemenné Kovács Mártát a jáki boltban szólítottuk meg. Vásárlói oldalról jónak tartja az árstop bevezetését. – Most ketten vagyunk a férjemmel, így kevésbé érint bennünket az árcsökkentés, de amikor még a gyerekeink is itthon voltak, akkor tejből, húsból és más élelmiszerből is több fogyott – tudtuk meg a középkorú asszonytól. – Aki nagycsaládos, vagy többen élnek egy háztartásban, azokat jobban érinti az árstop bevezetése. Itt a faluban is élnek olyan családok, akiket ez az intézkedés jelentősen érint.

Bárdosi Lászlóné, a jáki bolt vezetője éppen segít étolajat vásárolni Obermájer Zoltánnénak Forrás: © Szendi Péter

Obermájer Zoltánnét is Jákon kérdeztük. Elmondta, hogy ő is örül az árstop bevezetésének, mert szerinte nagyon elszaladtak az árak. – Azért is szeretem ezt a kisboltot, mert itt nem vesz az ember olyat, amit nem akar. A nagy áruházakban nagy a csábítás – állítja a hölgy. – Az én háztartásomat szinte minden árstopos termék érinti. A liszt, az olaj, a sertéscomb, a cukor, a tej. A kormány intézkedése ezért jelentős hatással lesz kiadásaimra.

Németh Józsefnét az egyik nagy szombathelyi bevásárlóközpont parkolójában szólítjuk meg. A nyugdíjas hölgy elmondja, hogy két-három hétre előre szoktak bevásárolni. – Csak azt vesszük, amire szükség van, azt is meggondolva – állítja. – Most is előre összeírtam mit kell venni. Azokat a termékeket vásároljuk, amelyeket megszoktunk és szeretünk. Pékárut nem veszek, azt magam sütök otthon. Inkább veszek alapanyagot. Teljes kiőrlésű lisztet használok. Hozzá búzakorpát, búzacsírát. Egy héten egyszer veszünk toronyi kenyeret, az egész héten elég.

A férjemmel ketten vagyunk, kivéve, ha jönnek az unokák. Egészséges táplálkozásra törekszünk, de ebbe belefér a tokaszalonna is. Most is vettem tejet, de azt, amit máskor is szoktam. Nem befolyásolt, hogy volt olcsóbb is az árcsökkentés miatt. Inkább kevesebbet iszom, de azt olyat, amit szeretek.

Tóth Katalint egy másik szupermarketnél kérdeztük. – Cukrot egy évben két kilót használok, lisztet sem sokat – tudjuk meg a középkorú hölgytől. – Az árstoppal egyetértek. De ebben a boltban jó akciók vannak, gyümölcsből, zöldségből, azzal sokat lehet spórolni. A mi bevásárlásunkat nem befolyásolja jelentősen az árstop, de lehetnek olyan családok, akiknek ez nagy segítség. Én is ismerek olyan családokat, akik nagyon kicsi pénzből élnek. Ugyanakkor kevésnek tartom azt az alig száz forintot, amivel olcsóbbak lettek a termékek. Kétszáz forintot már jobban meggondol az ember.

Mercs Árpád, az egyik népszerű szombathelyi húsbolt és bisztró vezetője már előre mosolyog a maszk alatt, amikor az árstopról kérdezem. Ő már korábban önkéntes árstopot hirdetett. Mint kiderült, két éve nem emelték a húsáraikat. Azóta a csirkemellfi lé 1790 forint, a farhát 280 forint.