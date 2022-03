"Görcsösen ragaszkodnak a közérdeket lábbal tipró mutyijukhoz...arra kérem: fogadja el és teljesítse a népakaratot. Ezt azért teheti meg könnyen, mert én biztosítottam a Kormánytól az ehhez szükséges forrásokat, ezért a városnak végül egy fillérjébe se fog kerülni a parkoló megépítése." - írja Hende Csaba a térség országgyűlési képviselője a régi városi strand kapcsán, a Nemény Andrásnak szóló nyílt levélben.



Nyílt levél Nemény Andráshoz



Polgármester Úr!



Szomorúan, de egyáltalan nem beletörődve az Ön felháborító hozzáállásába, meg kell állapítanom, hogy Ön és Czeglédy Csaba nem akarnak árnyas parkolót a városi strand területén az egészségügyi dolgozók, betegek és látogatók számára. Önök a végtelenül egyszerű és világos helyzetet megpróbálják addig csűrni-csavarni, amíg meg tudják valósítani eredeti tervüket: a potom áron, tiltakozásunk ellenére eladott területen lakásokat, üzleteket építtetnek. Önt nem érdekli, hogy mekkora közfelháborodás kíséri mesterkedésüket, valamiért - ki tudja miért? (költői kérdés volt!) - görcsösen ragaszkodnak a közérdeket lábbal tipró mutyijukhoz.

Illés Károly, a FIDESZ frakcióvezetője tegnap nyílt levélben érdeklődött Önnél arról, hogy megtették-e Gulyás Gergely miniszter úr március 3-i nyilatkozata óta azt az egyetlen lépést, amely feltétele annak, hogy a Kormány átvállaljon egy kizárólagosan önkormányzati feladatot a szombathelyi önkormányzattól. A miniszter több sajtóorgánumnak ( Vas Népe és vaol.hu, frisss.hu) adott interjúiban kijelentette, hogy a Kormány hajlandó kifizetni a parkoló tervezési és kivitelezési költségeit. Ráadásul odaadja a városnak a telek 81 milliós vételárát is, mintha kvázi megvenné azt; de az ingatlan ennek ellenére a város tulajdonában marad. Az első lépés az kell legyen, hogy a város a hozzá befolyt vételárat visszaadva, a telket visszavásárolja a vállalkozótól. Ezzel a vállalkozó obligón kívül kerül; semmilyen érdeke, aggálya, szempontja, hasfájása nem lehet a továbbiakban, mert az ügy innentől csakis a városra és a Kormányra tartozik. Ha a visszavásárlás március 31-ig megtörténik, teljesen érdektelen, hogy a vállalkozónak milyen, határidőhöz kötött szempontjai voltak korábban azon szerződés alapján, amit meg se kellett volna kötniük, Polgármester Úr!



Mindenki láthatja, hogy ennél nagyvonalúbb módon aligha segíthetné a Kormány egy helyi közügy elrendezését. Igen, Polgármester Úr, ezt a kormányzati ajánlatot én jártam ki, senki más. Egy köszönöm nem esett volna rosszul...

Ha Önök parkolót akarnának, ha nem tennének nagy ívben a petíciót aláíró 1500 szombathelyi polgárra, kapva-kapnának a páratlanul kedvező ajánlaton.

De nem ezt teszik, hanem valótlanságok garmadáját állítva próbálják lehazudni a csillagot az égről, hogy a mutyijukat végbe vihessék. Azért merek ilyen élesen fogalmazni, mert a minap a Vas Népében megjelent egy tényfeltáró cikk az ingatlaneladási ügyük több, mint gyanús körülmenyeiről; talán egyszer mindenre fény fog derülni, remélem.

Minderre abból a válaszlevélből következtetek, amelyet Illés Károlynak írt.

Lássuk hát, miket állít Ön!



1. Azt írja: nem tudják a telket visszavásárolni, mert a befolyt vételárat már el is költötték. Mégpedig úgy, hogy a költségvetésben járda felújításra előirányozták a 81 milliót.

Ez valami vicc, ugye? A járdák felújítását még nem kezdhették el az időjárás miatt, tehát a 81 millió forint természetesen ott van a város számláján, ahova a vállalkozó utalta. Amúgy meg tudomásom szerint január elsejen a város számláin több, mint két milliárd forint volt...



2. Azt írja: Gulyás miniszter úr nem tájékoztatta Önöket “vállalásáról”, amelyekről “még a sajtóból is csak Hende Csaba nyilatkozataiból értesültünk.”

Ez nem igaz. A miniszteri interjúkat (mert két interjút is adott szombathelyi látogatása során) közlő médiákból magától a minisztertől szerezhetett mindenki - így Ön is -tudomást a Kormány nagyvonalú ajánlatáról. Az amúgy természetes, hogy a fizető fél meghatározza azokat a feltételeket, lépéseket, amelyek teljesülése esetén az általa megjelölt időben fizetni fog.



De ha Ön - tévesen - úgy érzékelte, hogy Gulyás Gergely nem is mondott semmit az ügyről, csak én beszélek ezt-azt, és Önnek kételyei vannak; nos akkor miért nem fordult írásban vagy akár telefonon Gulyás Gergelyhez, és miért nem kérdezte meg tőle magatól, hogy a Kormányt hivatalos minőségében képviselve, megtette-e ezt a számunkra ragyogó ajánlatot?! Miért nem kérdezte meg az interjúkat készítő újságírókat, mit mondott nekik Gulyás Gergely?

3. Ön azt állítja levelében, hogy idegen tulajdonban álló ingatlanon végzendő törvénytelen közbeszerzésre akarják rávenni. Most vagy nem érti az ügyet, vagy a szombathelyieket akarja ismét félrevezetni.



Szó sincs ilyesmiről! A Kormány ajánlata szerint első lépésként vissza kell vásárolniuk az elkótyavetyélt telket. Ettől a pillanattól az már nem “idegen tulajdonban álló ingatlan”.



A második lépés a tervezés. A harmadik lépés a feltételes közbeszerzés, amelyen a terv ismeretében vehetnek részt a kivitelezők. A negyedik lépés az eredmény megállapítása. Az ötödik lépésben a Kormány meghozza határozatát, amelyben az így ismertté vált pontos összegben megadja Szombathelynek a visszavásárlás, a tervezés és a kivitelezés teljes költségét. A Kormány megadja a zanati utcák felújítasára ígért 40 millió forintot is.



Mit nem ért ezen, Polgármester Úr?



4. Válaszlevelében - nem először - Pintér Sándor belügyminiszter úrra hivatkozik. Ezt a gyakori hivatkozását már március 9-én is megtette jelen ügyben, miszerint tárgyalt a parkoló ügyéről a Belügyminiszter úrral. Másnap, március 10-én a Parlamentben rákérdeztem Pintér Sándorra, aki nekem kijelentette, hogy Önök a parkolóról egy szót sem váltottak. Ezt az információt március 11-i facebook bejegyzésemben megosztottam a közvéleménnyel. Ön azóta sem cáfolt meg sem engem, sem Pintér Sándort. S most arra kérem: ne gyerekeskedjen! Ne mondja azt, hogy nem olvassa a nyilatkozataimat, ezért nem reagál azokra. A valóság az, hogy természetesen árgus szemekkel figyeli lépéseimet; ahogy én is az Önéit. Ez a munkánk, hogy figyeljünk a másik szavára, és a város érdekében lehetőség szerint működjünk együtt.



Ez vonatkozik jelen nyílt levelemre is. Nem, nem fogom külön pecsétes papíron elküldeni a Városházára jelen soraimat. Digitalizált világban élünk, papírok gyártasa helyett - már csak a fák védelmében is - fogadjuk el a kommunikáció modern formáit!



Végezetül ismét arra kérem: fogadja el és teljesítse a népakaratot. Ezt azért teheti meg könnyen, mert én biztosítottam a Kormánytól az ehhez szükséges forrásokat, ezért a városnak végül egy fillérjébe se fog kerülni a parkoló megépítése. Sőt: még a vételárat is megkapja pluszban, így jut pénz az előirányzott járdákra is.



Egy aktuális feladata van: most azonnal visszavásárolni a telket. Ehhez minden adott. Gulyás Gergely megadta a szükséges kormányzati garanciát. Kerem, legalább őt ne próbálja meghazudtolni!



Ne feledje: nemcsak nem helyes, de nem is okos dolog szembe menni a néppel. Petőfi is megmondta: habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr!



Üdvözlettel: dr. Hende Csaba