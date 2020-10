A lakásban mi az ideális páratartalom?

A túl száraz levegő kedvez a légúti fertőzéseknek, a magas páratartalom a penészesedés melegágya – örök dilemma a hideg hónapokban, hogy mennyit mutat optimális esetben a higrométer.

A hőmérséklet mellet a páratartalom is nagyban meghatározza a levegő minőségét. Ami sokaknak meleg, az másoknak még hűvös és fordítva, de általánosságban megállapítható: az egészséges felnőttek számára a 40-60 százalékos páratartalom az optimális, a kisgyermekek szobájában ez az érték elérheti a 60-70 százalékot is. Érdemes beszerezni olyan készüléket, amellyel ellenőrizhető otthonunk páratartalma. A modern darabok egyúttal a hőmérsékletet és az időt is mutatják.

A fűtési szezonban általában csökken a lakások páratartalma. Ennek hatását saját magunkon is megtapasztalhatjuk: a szemek, a száj és a bőr kiszárad, a torok kapar, továbbá légúti fertőzések, száraz köhögés, orrvérzés jelentkezhet. Szobanövények telepítésével, hagyományos vagy elektromos párologtató-, illetve párásítókészülék használatával jelentősen javítható a levegő minősége.

Ugyanakkor a főzés, zuhanyozás, ruhaszárítás és a lakásban tartózkodók fizikai aktivitásának hatására jelenősen megemelkedik a páratartalom. A túl magas értékek kedveznek az atka és gomba elszaporodásának, az emberi szervezetben allergiás reakciókat indíthatnak el, a lakásban penészesedést okozhatnak. Ebben az esetben érdemes páramentesítő eszközt beszerezni, és fontos a napi kétszeri, háromszori kereszthuzatos szellőztetés.

Ha mégis megjelenne a penészfolt, használjunk szódabikarbónát, konyhasót, ecetet, teafaolajat. Ajánlatos a szabadban teregetni, főzés során ügyeljünk a fedők használatára, fürdéskor pedig minimalizáljuk a szükséges víz mennyiségét. Jó tudni azt is, hogy a levegő páratartalma befolyásolja hőérzetünket: a magasabbat melegebbnek, az alacsonyabbat hűvösebbnek érezzük.