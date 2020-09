Több mint huszonöt kilót fogyott Pungor Csaba

Időről időre beszámolunk a Seprenyi Fanni által kialakított életmódot folytató emberek sikereiről. Ezúttal az első hivatalosan is Fanni segítségével lefogyott férfi, Pungor Csaba történetét olvashatják.

A vőfélyként dolgozó Csaba saját bevallása szerint világ életében vékony volt, súlya egy 10-12 évvel ezelőtti térdsérülés következtében ment fel 115 kilóra, ez a súly mondhatni állandósult nála egészen a koronavírus első hullámának kezdetéig. – Nálam a koronavírus mindent keresztülhúzott: elvesztettem a munkáimat, az iskola, melybe jelentkeztem, halasztotta a képzést. Eljegyzés előtt álltam, azonban az akkori párom egy kreált veszekedésre hivatkozva szakított velem. Valamilyen szinten hiszek a kineziológiában, és Fanni is azt erősítette meg bennem, hogy a sok veszteségre azért lehetett szükségem, hogy teret engedjek valaminek, ami valószínűleg a fogyás volt – vélekedik.

Mint mondja, az esküvői szezont megelőzően a karantén alatt csak ült otthon, evett és játszott a számítógépen. Ennek az lett az eredménye, hogy 125 kilóra hízott. Az utolsó csepp az volt számára a pohárban, hogy az egyik júniusi esküvőn sérvkötője vágta a hasát. Ekkor döntött úgy, hogy véget vet addigi életvitelének és változtatni fog. Elkezdett focizni, de nagyon kifulladt az edzéseken. Ismerőse tanácsára felkereste Fannit, akivel átbeszélték, hogyan kellene étkeznie ezentúl.

– Nehezítette nálam a fogyást, hogy szénhidrátdús ételeken nőttem fel, valamint 32 évig nem ettem húst egy gyermekkori rossz élmény miatt. Az életmódváltás azonban szénhidrátban szegény, fehérjében gazdag, húst hússal étrendet írt elő. Ma már az egyik kedvencem a húsleves és a jó fűszeres karaj. Édesanyám elvesztése után meg kellett tanuljak főzni, viszont úgy készítettem az ételeket, ahogyan ő szokta, tele szénhidráttal. Most pedig meg kell tanulnom egészségesen is főzni – olyan ételeket kell megalkotnom, amelyekből kevés szénhidrát szívódik fel a szervezetemben, tele van fehérjével és még el is telít – mondja Csaba, aki új életmódjának köszönhetően az első hónapban 16, a másodikban 7 kilót fogyott – összesen 27 kilogrammot két és fél hónap alatt. – Sokan azt gondolják, hogy beteg vagyok. Pedig nincs semmi bajom, sőt! Sokkal energikusabb vagyok, ezt főleg a focinál veszem észre: műtött térddel, gerincsérvvel még az utolsó percekben is olyat sprintelek, amilyenre legtöbbször csak a meccsek elején voltam képes. Emellett az esküvőkön is gond nélkül letalpalok 8-10-12 órát.

Csaba úgy látja, azért tudott lefogyni, mert volt egy lelki törés az életében, elvesztett szinte mindent, a fogyása egyharmada biztosan ennek tudható be. A többi részét a rendszeres mozgásnak és a helyes étkezésnek köszönheti. – Viszont ahány ember, annyiféle szervezet. Ami nekem bevált, nem biztos, hogy másnak is be fog. Amit tanácsolok: mindenki azért kezdjen fogyásba, mert ő akar fogyni, és ne azért, mert mások presszionálják. Én azért fogytam, hogy beleférjek a rám szabott öltönyökbe és mehessek az esküvőkre. Ugyanis engem úgymond a párok húztak vissza a sírból. Ha ők nem lettek volna, ezen a nyáron teljesen kicsúszik a lábam alól a talaj.

Az életmódváltás kezdetén Csaba célja az volt, hogy visszanyerje a karantén előtti, 115 kilós súlyát – ezen már jócskán túl van. Nem gondolta, hogy száz kilogramm alá megy valaha is, mint mondja, „evés közben jött meg az étvágy”. A mostani célja, hogy a normál férfitesttömeg-indexet elérje. Ez 95 kiló környékén van, de azt sem bánná, ha így maradna, ma már jól érzi magát a bőrében.

– Mindenki azt hiszi, az életmódváltás drága mulatság. Nyilván, ha étrend-kiegészítőket szed mellette az ember, azok egy kicsit többe kerülnek, de az, hogy a jobb és egészségesebb ételeket és alapanyagokat vásárolja meg, épphogy csak többe kerül, mint a hagyományos ételek – azonban minőségileg ezek sokkal jobbak, ezáltal jobban eltelítenek, így kevesebbet kell, hogy együnk ezekből – magyarázza Csaba. Azonban ő sem vont meg magától mindent: ha a legnagyobb melegben jégkrémet kívánt, azt evett. Úgy látja, ha valamit megkíván az ember szervezete, azt úgyis beviszi előbb vagy utóbb.

Csaba jól érzi magát a bőrében, most a fogyás viszi előre, van mibe kapaszkodnia. – Utólag hálás lehetek az exemnek – a gyűrűre félretett pénzt részben feléltem, míg nem volt munkám, az utolsó forintokat pedig az életmódváltásomra költöttem el belőle – mondja a vőfély.