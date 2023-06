Igazán sejtelmes fotót osztott meg a közösségi oldalon a napokban Dóra. A dörgicsei levendulásból jelentkezett be. A fotó egy boltív alatt készült, és jól látható szépen kerekedő pocakja.

– Annyit elárulhatok, kisfiunk lesz, a neve még titok – mondta Dóra, aki 2022-ben, a Tündérszépek szépségverseny vasi fordulóját nyerte meg. Ezzel pedig bejutott az országos döntőbe. – Szeptemberre várjuk az érkezését. Szavakkal el sem mondható, mennyire boldogunk vagyunk a férjemmel. Folyamatosan történnek velem a jó dolgok. Tavaly költöztünk be a közös otthonunkba, aztán megvolt az esküvő is. Most pedig a baba, csak kapkodom a fejem.

Megtudtuk, a babaszoba kialakításával jól haladnak, szinte minden szükséges dolgot beszereztek már.