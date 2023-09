A Vas Vármegyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda nevében Dévényi György főhadnagy köszöntötte a reggel még harmatos fűben felsorakozott fiatalokat. A haditorna céljaként az egészséges életmódot, a sport, a honvédelmi nevelés népszerűsítését határozta meg, valamint, hogy a fiatalok érezzék magukénak a honvédelem ügyét és valamit abból is, hogy mit jelent hivatásos katonának lenni. Megjegyezte még, hogy a vármegyei haditornaversenynek hagyományai vannak, amelyek a honvédelemben és az egész társadalomban fontos értékekre irányítják a figyelmet: arra például, hogy képesek legyünk csapatban küzdeni.

Sorsolással dőlt el, hogy melyik csapat hányadikként kezdi a versenyt, utána körforgásszerűen teljesítették a feladatokat a pálya különböző állomásain. Elsőként 12 kérdéses honvédelmi totót oldottak meg, utána az egészségügyi sátornál az elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó próbákat álltak ki. Volt még 4x400 méteres fegyveres váltófutás egy gumi gépkarabéllyal – az időn kívül egymással is versenyt futottak –, tereptan, ahol távolságbecslést végeztek; akadálypálya, két tujasor között kézigránát-hajítás, lézeres lövészet és mátrixpálya is. A Kisalföldi AszC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium három csapattal képviseltette magát, rajtuk kívül küzdött a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium két csapata, a VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium (Orlay), a Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium, a VMSZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium, a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és a VMSzCentrum Savaria Technikum és Kollégium diákjai is.