– A méhek készítenek nekünk mézet, aminek több mint hetvenféle gyógyhatása van. A mézzel való gyógyításnak külön neve is van, az apiterápia. Antiszeptikus (vírusölő) hatása miatt a háborúban is használták, minél sötétebb, annál gazdagabb rézben, vasban és mangánban. Jót tesz az izomzatnak, tisztítja a vért, serkenti a vérkeringést és a vérnyomást is csökkentheti. Természetesen mértékkel fogyasszuk, hiszen tápértéke majdnem megegyezik a kristálycukorral, de az egészségre gyakorolt áldásos hatása összehasonlíthatatlan a kristály- vagy a barnacukorral – fejti ki a tanácsadó. Fanni szerint az lenne az ideális, ha mindennap legalább az egyik étkezésünk leves lenne. – Ez lehet zöldségleves, tojásleves, krémleves, húsleves marhából, csirkéből, kacsából vagy pulykából. Bármilyen húsból főzhetünk lassú tűzön sokáig levest, hiszen már Hippokratész is leírta, hogy a csontleves segíti a bél gyógyulását. Emellett fontos ásványi anyagokat is tartalmaz, amelyek csontjaink egészségét is támogatják és segítik az emésztést. Minden fogyni vágyó embernek ajánlom, hogy egy héten háromszor fogyasszon húslevest, hiszen laktat és nagyon egészséges – mondja Fanni. A zöldségekkel sem szabad spórolni, és ez nem csak a levesekre igaz: ősszel együnk minél több petrezselymet, répát, zellert, karalábét, spenótot, brokkolit, karfiolt és káposztaféléket – ezekből a fermentáltak is jótékonyak az emésztésre. A sütőtöknek is szezonja van még, egy kis gyömbérrel megbolondítva és sütőben megsütve tápláló finomságot kapunk, ami az immunrendszerünket is szolgálja. Fanni azt tanácsolja, hogy legalább egy gerezd fokhagymát csempésszünk be mindennap a menübe, hiszen szerveskén-tartalma miatt betegségmegelőző hatása van. Csökkenti a koleszterinszintet, a rák kialakulásának kockázatát, valamint támogatja a vérkeringést. A torma pedig kiválóan tisztítja a légutakat.