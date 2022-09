A Vörös család 2000-ben költözött be a frissen épült házba Sárváron. Az ingatlant kérésük szerint eredetileg is úgy tervezték: lányuk felnőttként külön lakhasson az emeleten. Csak a bejárati ajtó, a szélfogó és a mérőórák közösek a nagyszülőkkel. A villamosáram-fogyasztásukat napelem fedezi, környezetvédelmi okokból még az energiaválság előtt döntöttek a rendszer telepítéséről. A meleget gáz adja, egy energiatakarékos, modern készülékkel fűtenek. A téli hónapokban elérte a százezer forintot a számla összege, ezt megegyezés szerint felesben fizették. Az új, eredeti rezsiszabályok szerint az idén azonban ez közel egymillió forintra emelkedett volna. Vörös Józsefnéék a szolgáltatónál rögtön áttértek az egyenletes számlázásra, majd a térség országgyűlési képviselőjét, Ágh Pétert is megkereste az ügyben. Elmondta: kérésétkérdését rögtön továbbították az illetékesekhez. Előbb felmerült megoldásként, hogy a generációs házakat társasházakká nyilváníthatják, de ahol közös a bejárat, ez nem lehetséges. Ezt a hírt újabb levélváltás követte. Nem sokkal később született meg a már rendeletbe is foglalt módosítás: a kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb négy, egymástól elkülönülő lakás található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

– Brüsszel elhibázott szankciós politikája miatt Európában minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre. Ebben a helyzetben mi továbbra is védeni akarjuk a magyar embereket – fogalmazott lapunknak Ágh Péter.

Hozzátette: – Számos megkeresést kapott az együtt lakó többgenerációs családok helyzetével kapcsolatban, amelyeket továbbított az illetékesekhez. Jó hír, hogy a legújabb kormányzati döntés megoldást kínál helyzetükre. Gyors újraszámolás után kiderült: Vörös Józsefné és családja az új rendelkezések szerint átlagfogyasztónak számít. Tartaléknak pedig ott lesz az időközben megrendelt tűzifa a kandallóba.

Hatósági bizonyítvány szükséges

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe vehessék az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. A nyolc napon belül megküldött dokumentumot pedig a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz. A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt felhasználóknak elég beadniuk az állami támogatásról szóló támogatói okiratot.