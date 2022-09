Básthy Béla polgármester ismertette az előzményeket: a Vasiví Zrt. mint a Kőszeg tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetője augusztusban tájékoztatót küldött ki a Kormány által kidolgozott víziközmű-vagyon integrációjával kapcsolatban. Augusztus 24-ig egy előzetes szándéknyilatkozatot kellett tenni, amely a vagyon állam részére történő térítésmentes átadásáról szóló tárgyalások kezdeményezését tartalmazta. A hétfői képviselő-testületi ülés tulajdonképpen a részvételi szándéknyilatkozat megerősítéséről szólt.

Az ügy hátteréről elmondta: a Vasivíz Zrt. az ez évi üzleti tervében több mint 600 milliós veszteséggel volt kénytelen tervezni az energiaáremelés miatt, a veszteség előreláthatóan tovább fog nőni 250-300 millió forinttal, mert az energiaárak drasztikusan emelkedtek. Az idén még biztosítani tudják működésüket a tartalékokból, de az integrációt követő állami támogatási lehetőség jelentősen segítené likviditási helyzetüket. Állami vagy tulajdonosi támogatás nélkül működésük 2023-ban ellehetetlenül. (Elmondta még, hogy Kőszeg önkormányzata 3,6 százalékos tulajdonosa és részvényese a Vasivíz Zrt.-nek. Náluk nagyobb tulajdoni aránnyal Szombathely, Szentgotthárd és Körmend rendelkezik.)

Az integráció lényegét is magyarázta: az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyonát és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséget átadja az állam részére. Amely társaságok esetében nem történik meg az állami belépés, a tulajdonos önkormányzatok továbbra is változatlan formában el kell hogy lássák tulajdonosi feladataikat, továbbra is biztosítaniuk kell a víziközmű-ellátás biztonságát, ezen belül a szolgáltató működését, szükség esetén tőkepótlással. Az állami részvétel alapvető célja a víziközmű-szolgáltatás fenntartása, amihez elengedhetetlen a szolgáltatók működtetése, a fizetésképtelen helyzet elkerülése.