Mint ahogy korábban írtunk róla és a közösségi médiában is látszik: sokan figyelik teljes megdöbbenéssel vagy éppen felháborodással a novemberben elkezdett Homok úti fairtást.

Ismert, az érintett ingatlan eladását a szombathelyi közgyűlés baloldali többsége hagyta jóvá még 2021-ben, ott társasházakat építenek majd.

- Sok ismerősöm szavazott három évvel ezelőtt a jelenlegi városvezetés jelöltjeire abban a reményben, hogy a környezetvédelemben, a zöld politikában előrelépés történik. Nos, őket szívesen elhívnám a Homok út végén található beruházás helyszínéhez – mondta el lapunknak Kremser Csaba, aki novemberben elsőként hívta fel a figyelmet a Parkerdő lakópark melletti tarvágásra. - Nem csak őket hívnám el, hanem Szombathely LMP-s tanácsnokát, Németh Ákost is – folytatta. - Nem látszatpolitikát kellene folytatnia, hanem a környezetvédelem élharcosának kellene lennie, és akárcsak a polgármesternek, úgy Németh Ákosnak is az itt élők érdekeit kellene képviselnie, még egy nagyberuházóval szemben is – húzta alá a férfi.

Tavaly két nap alatt több, mint négyszázan írták alá a Parkerdő lakóparkban azt a kezdeményezést, amiben garanciát kértek Nemény Andrástól, hogy a Homok úti területen tervezett 96 lakás elkészülte után is élhető maradjon a környék.

„Nagyon szeretnénk, ha polgármester úr a megoldások embere lenne és nem a kifogások embere!” - mondta akkora a városháza előtt Kremser Csaba, aki átadta a petíciót a városvezetőnek. - A polgármester akkor videóüzenetben igyekezett minket megnyugtatni, hogy dolgozik az ügy megoldásán, de az elmúlt egy évben ezt semmivel nem támasztotta alá – értékelt most Kremser Csaba, aki szerint csak „kommunikációs politikát” folytat a városvezetés.

Mi tesszük hozzá: a petíció átadása után több fotó is felkerült a polgármester és a város Facebook-oldalára, amin az látszik: Nemény András a Vasivíz Zrt., a beruházó és az áramszolgáltató képviselőivel tárgyal, ám a fejlesztésekhez kapcsolódó „első kapavágás” máig nem történt meg, miközben a társasházak építéséhez a tereprendezés látványosan zajlik. Azt ugyanakkor ismét bejelentette a városvezető, hogy a Jégpince utca és a Bartók Béla körút csomópontjában körforgalmat építenek. 2022-ben arra még 100 millió forintot terveztek, idén azonban már 185 millió forintos költséggel számolnak az önkormányzatnál. A 2022. évi költségvetés utolsó módosításával ehhez igazodhatnak a képviselők: a csütörtöki közgyűlésen arról is szavazhatnak, 80 millió forinttal emelik-e az önkormányzat tavalyi büdzséjében a körforgalomra szánt pénzügyi keretet, így azt 180 millió forintra növelhetik.

- Ha jobban belegondolunk, a városvezetés ezzel a fejlesztéssel a beruházónak tesz szívességet az adófizetők pénzén – fogalmazta meg véleményét Kremser Csaba, hozzátéve: - Továbbra is azt szeretnénk, hogy Nemény András a szombathelyiek érdekeit képviselje és ne a beruházóét a szombathelyiekkel szemben.