A panellakások négyzetméter ára csekély mértékben enyhült, a többi ingatlantípust tekintve azonban folytatódott az ingatlanok drágulása Vas vármegyében. Házgyári lakásra átlagosan 24,4, családiházra 34 millió forintot szántak a vevők idén, újépítésű ingatlanra azonban 50,7 millió forintért szerződtek az ügyfelek. Otthonteremtés céljából a legkeresettebb terület Szombathely és környéke, a tranzakciók 57 százaléka zárult ezen a területen az idei első félévben - derül ki a Duna House jelentéséből.

Újra népszerű a panel

Zsigomond Balázs, az ingatlanközvetítő szombathelyi franchise partnere elmondta: csekélyebb intenzitással, de folytatódott az ingatlanok drágulása Vas vármegyében: a tavalyi év eladásai alapján számolt négyzetméterárhoz képest átlagosan 5 százalékkal. Az új ingatlanok mellett a használt téglaépítésű lakások és házak átlagos négyzetméterára is emelkedett, azonban a házgyári lakások esetében 3 százalékos enyhülés jellemzi a helyi piacot. A szakértő hozzátette: a megfizethetőbb (444 ezer Ft/m2) négyzetméterárak a keresleten is nyomot hagytak, emelkedett a panellakások népszerűsége - az idei első félévben a vármegyei vásárlók 10 százaléka szerződött ilyen típusú ingatlanra. Aki Vas vármegyében szeretne letelepedni, egy 55 négyzetméteres, élhető méretű panellakást átlagosan 24,4 millió forintért kaphat. A településszerkezetből adódóan a legkeresettebb ingatlantípus a családiház, a vasi vevők közel fele kerttel rendelkező otthont keresett. Egy 103 négyzetméteres ház vármegyei átlagban 34 millió forintért, vagyis 329 ezer forintos négyzetméteráron kelt el.

Nyomtatott

Az új drágult a legtöbbet

Annak ellenére, hogy átlagos négyzetméteráruk a tavalyi 464 ezer forintról 504 ezer forintra emelkedett, a használt téglaépítésű lakások iránti kereslet is erősödött. A vevők megközelítőleg 60 négyzetméteres otthonokért 29,7 millió forintot fizettek idén. Zsigmond Balázs szólt arról is: kiugró mértékben növekedtek a vármegyei újépítésű lakások négyzetméterárai. Míg tavaly átlagosan 600 ezer forintért vásárolhattak az ügyfelek egy négyzetmétert, addig 2023-ban már a 790 ezer forintot közelíti az ár. Ez alapján nem nehéz kiszámolni: egy átlagos, 64 négyzetméteres új otthon ára ma megközelíti az 51 millió forintot.

A szakértő úgy látja: nem most van kevés tranzakció, hanem az elmúlt pár év volt nagyon kiugró. Folyamatosan, valamennyi árkategóriában keresik az ingatlanokat, Szombathelyen és a környező településeken egyaránt. Tapasztalat, hogy működik a vevői alku, ezi helyi szinten 1-4 százalék körül alakul. - Sok múlik azon, hogy az irányárat mennyire reálisan határozza meg az eladó. Ami tény, hogy az értékesítési idők emelkedtek, és a feleknek kompromisszumkésznek kell lenniük - fűzte hozzá.

Most jön a hajrá

Az augusztus nálunk is erős volt, ősszel pedig mindig élénkül a piac. Ami nagyon fontos, és nem győzzük hangsúlyozni, év végével megszűnik Szombathelyen a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (CSOK), és ezzel együtt a kedvezményes hitel lehetőség, valamint a kapcsolódó illetékkedvezmény is. Ez egy hosszabb futamidejű hitel esetében akár tízmilliós különbséget is hozhat - hangsúlyozta Zsigmond Balázs, majd megjegyezte: - a családosok visszatértek a piacra, keresik az új ingatlanokat, de a papírmunka jelentős egy-egy ügylettel, az év vége pedig közeledik.