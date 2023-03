Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd felhőátvonulások zavarják a napsütést, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén és attól északkeletre a nap nagyobb részében több felhő lehet. Arrafelé kialakulhatnak záporok, sőt hózáporoknak is van esélye. Az északnyugati szél sokfelé viharos lesz, a magasabban fekvő helyeken 90 km/h feletti lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű, de a délnyugati határnál ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ a tegnapi naphoz hasonlóan elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére, ám ezúttal nem a zivatarok, hanem az erős széllökések veszélyei miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A környező vármegyékben rosszabb helyzetre lehet számítani, ugyanis ott másodfokú riasztás van érvényben.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.