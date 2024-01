Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint túlnyomóan borult lesz az ég, keleten lehet időszakosan szakadozás, vékonyodás a felhőzetben. Az esőt először a Dunántúlon, késő este északkeleten is egyre nagyobb területen vegyes csapadék, majd hó váltja fel. Ennek során átmeneti jelleggel ónos eső is kialakulhat. Az esti, késő esti órákra a csapadék egyre inkább szűnik, de ezzel együtt már a havazás lesz a meghatározó csapadékforma. Az északi, északkeleti szél a középső országrészt leszámítva többfelé lesz erős, a Dunántúl középső és nyugati részén valamint északkeleten viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között alakul. A hideg levegő érkezésével a Nyugat-Dunántúlon reggeltől, másutt a déli óráktól csökken a hőmérséklet. Késő este -3, +5 fok valószínű.

Az OMSZ két időjárási jelenség veszélyei miatt is elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére. Elsősorban az ónos eső okozhat problémákat, ami jelentősen nehezíti a közlekedést is. Erre a Magyar Közút is figyelmeztetett szombat esti közleményében. Az ónos esőt majd a havazás váltja fel, ezért fokozott figyelem szükséges a közlekedésben résztvevőktől. A másik időjárási jelenség, amely megnehezíti a vasárnapot az erős széllökések, a legerősebbek meghaladják majd a 70 km/h-t.