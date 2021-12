Külön kiemelte Pisznyák Attila művészettörténészt, aki hosszú évek óta követi a művésztelep munkáját. Hozzátette: az elmúlt húsz évben olyan gyűjtemény jött össze, amely bármelyik európai galériában megállná a helyét. Érdemes ezt folytatni és még gazdagabbá tenni. Jó lenne, ha hosszú távon a régóta vágyott galéria is megvalósulhatna. Ebben minden bizonnyal Magyarország és Szlovénia is be tudna segíteni. Pisznyák Attila művészettörténész kitért az utóbbi évek sajátos helyzetére: – 2020-as, 2021-es év mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne kerülne szóba a koronavírus-járvány. Ez óhatatlanul előhozta a szorongást, a társas kapcsolatok hiányát. De az emberek keresték a lehetőséget arra, hogy könnyebben átvészeljék ezeket a nehéz időket. És ehhez a művészet is nyújthat némi segítséget. Az, hogy az emberek ezekben a krízishelyzetekben sem mondtak le a művészetek iránti igényükről, sőt keresték a feléjük vezető utakat, megkérdőjelezhetetlenné teszi azok létjogosultságát és szerepét. Hatalmas erőfeszítés mutatkozik a kínálati oldalon is, a képzőművészeti intézmények igyekeztek elérni a közönséget. Ezt bizonyították a szentgotthárdi művésztelep szervezői is, akik 2020-ban sem adták fel, a 2021. évi művésztelep pedig már üzeni, lassan talán minden a régi kerékvágásba kerül.