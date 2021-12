A „Csak egy hűséges szolgája urának – Báró Lehár Antal ezredes, a katona” című kötetet mutatták be szombaton Alsóőrön, ahol átadták az arany vitézségi éremmel kitüntetett vitéz Horváth József őrmester emléktábláját, és oklevelet kapott Kelemen László, az Ausztriai Magyar Információs Centrum vezetője a Lehár évben végzett munkájáért. A Székesegyházban vasárnap Dr. Székely János megyéspüspökkel Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök mutatott be szentmisét. Felidézte: Lehár katonái igyekeztek helytállni a földi pokolban, és próbáltak segíteni keresztény szellemben: habár maguk is éheztek, számos alkalommal lemondtak az élelmiszeradagjukról az olasz civil lakosság javára.