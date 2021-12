Balikó Georgina Váton lakik, elsőtől fogva a Váci-iskolába járt, azon egyszerű okból, mert az édesanyja is ennek az intézménynek a diákja volt, gondolták, hogy neki is jó lesz. Jelenleg a kőszegi evangélikus technikumban tanul mezőgazdasági technikus szakon, szereti az állatokat, ebben az irányban szeretne majd tovább haladni, az az elképzelése most, hogy farmer szeretne lenni.