A piac kínálatáról összességében elmondható, hogy a legolcsóbb koszorúk fenyő vagy szalma alappal készülnek, az áruk 2800 forintnál kezdődik és nem megy 4000 forint fölé. A hagyományos mérettől kisebbet azonban akár már 1800 forintért is kaphatunk. Emellett a vásárcsarnokban is megtalálhatók a modern vonalat képviselő koszorúk is – mérettől és dizájntól függően 3500 és 9500 forint közötti áron. Az otthoni kézműveskedéshez koszorúalapokat 400-600 forintért vehetnek a piacozók, a gyertyák négyes csomagban 750 és 1200 forint között mozognak, de ugyanennyiért darabáron is vehetünk adventi gyertyát. Tehát, aki maga állna neki a koszorúkészítésnek, 3000 forintot így is rá kell, hogy szánjon az ünnepi előkészületre.