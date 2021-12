Márton püspökre emlékezve elmondta, pogány család gyermeke volt, aki életében egy másik igazodási pontot keresett: 12 évesen jelentkezett katekumennek, meg akarta ismerni a kereszténységet. Három év múlva besorozták katonának, de társai ott is felismerték, hogy más, mint a többi katona. Márton Krisztus szolgájává lett, elköteleződése példa lehet számunkra is, mondta a lelkész, majd Luther Mártont is említette, akinek egy nappal korábban volt a születésnapja. Számára is fontos volt az Istenbe vetett hit és hűség. Mire az iskola lovaspályája elkészült, kóstolható lett az újbor. A pálya kerítésétől néhány méternyire Kampits Ernő, az iskola tanára, borász terített meg a fehér, a rosé és a vörös bor mellett.