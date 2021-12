Az oltóponton négyféle vakcina állt rendelkezésre, a legtöbben a Pfizert kérték és zömében a harmadik oltásukon jelentek meg, többségben középkorúak. Persze volt olyan is, aki az első oltásáért állt sorba, köztük inkább az egy komponensű volt a népszerű. A zökkenőmentességben egyébként nagy szerepe van annak, ha kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal érkezünk a helyszínre, ezzel is csökkentve a várakozási időt. Az oltóanyagból volt bőven és az utánpótlása is folyamatos.

Fotó: Szendi Péter