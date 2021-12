A ház nagyszobájában kialakítottak egy kicsi etikus múzeumrészt, itt azokat a tárgyakat, fényképeket és emlékeket állították ki, amelyeket a szakonyfalusiak ajánlottak fel. A szoba melletti konyha is szemet gyönyörködtető, fatüzelésű tűzhelyével és kemencéjével. Az idegenforgalomra is építenek, ezért két szoba szálláshelyként funkcionál majd. Családokat, kisebb társaságokat tudnak fogadni, a férőhelyek száma tizenkettő. Elsősorban azokat a turistákat várják, akik egyszerű körülmények között szeretnék megismerni a csodálatos Rábavidéket. Az épület mellett levendulaültetvény van, emellett magaságyásokat is építettek. Az országfásítási program keretében tavasszal beültetik a tájház mögötti területet, és a gyerekeknek is készülnek meglepetéssel.