Kezdetben két lélegeztetőgéppel kellett beérnünk, ma 12 „intenzív ágyunk” van. Modern ultrahangkészülékkel, lélegeztetőgépekkel, monitorokkal, egyéb eszközökkel is gazdagodtunk. 2009-ben a kórház az osztályt felújította, így a környezetünk is szép. Oktatok is: rezidenseket, orvostanhallgatókat, a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában védőnőknek, szülésznőknek, mentőápolóknak gyermekgyógyászatot, neonatológiát, fejlődésneurológiát. Ebben nagy segítség a Prof. dr. Oroszlán György szerkesztésében, 2003-ban megjelent Gyermekgyógyászat és határ­területei kétkötetes jegyzet.