Kiderült, vegyesen kapnak a halak. Volt, aki nyolckilós pontyot is tudott fogni, másokat megtréfált a Rába, és zsákmány nélkül távoztak. Az ellenőrzött pecások közül valamennyien betartották a vízterületre vonatkozó szabályokat, így a halőröknek nem kellett senkit figyelmeztetni, vagy feljelenteni. Az ikervári ellenőrzés után október 22-én a nicki Rába- szakasz következett, a hivatásos halőröknek Porteleki Gábor társadalmi halőr és egyben egyesületi elnök segített a Rába duzzasztott szakaszának feltérképezésében. Az indulást követően hamarosan egy csónakos horgászszal találkoztak, akinek aznapi eredménytelensége ellenére a fogási naplója szép fogásokról tanúskodott, igazolva, hogy a Rába nicki szakasza még bővelkedik ragadozóhalakban is. Az alacsony vízszint és a hódok által bedöntött fák miatt a korábbiakhoz képest jelentősen korlátozottak voltak a csónakkal való haladás lehetőségei, így a tervezettnél korábban ért véget az ellenőrzés. A kikötőbe visszatérve a szürkületi órában még két további horgásszal találkoztak, de rendben találtak mindent náluk is. Az ellenőrzés során tapasztalt alacsony vízállás és az emiatt szerény forgalom ellenére a szövetség továbbra is kiemelt feladatának tekinti a vadvizek minél gyakoribb ellenőrzését, elsősorban az őshonos ragadozófajok védelme érdekében. A Rába frekventált szakaszai mellett, a horgászok által látogatottabb vízfolyások őszi ellenőrzése is folyamatosan napirenden van, amit a novemberi, decemberi halőri vezénylés alapján végeznek majd el, vagyis a horgászok számíthatnak a hivatásos halőrök megjelenésére a folyóvizek partján.